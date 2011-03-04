اجرای 200 طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی عنایتی شامگاه پنجشنبه در کنفرانس بررسی عوارض ناشی از سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای در ساری گفت: عوارض ناشی از استفاده از سلاح های شیمیایی را در جنگ تحمیلی درک کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه علاقمند نیستیم جامعه را نسبت به این مسئله نگران کنیم اظهار داشت: آمادگی و آموزش کادر بهداشت و درمان الزامی است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: از هرگونه تحقیق و پژوهش در رابطه با عوارض ناشی از این سلاح ها استقبال کرده و حمایت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در طول سال جاری حدود 200 طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده افزود: بر اساس نوع دانشکده ها، نیروی متخصص و نیاز استان طرح های تحقیقاتی در اولویت های متفاوتی دسته بندی می شوند.

عنایتی با بیان اینکه برخی مسائل با اقدام های اجرایی برطرف شده و نیاز به دانش جدید ندارند یادآور شد: به عنوان مثال با علوم امروز می توانیم معضل زباله را به نحو مناسبی ساماندهی کنیم و نیاز به دانش جدیدی نداشته و اجرا و کاربست دانش موجود لازم است اما باز هم زباله در حاشیه شهرها مشاهده می شود.

وی تصریح کرد: در جوامعی که به تولید دانش می پردازند در بسیاری از موارد دانش را فقط برای دانش تولید کرده و در ابتدا هیچ کاربردی برای آن درنظر نمی گیرند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه گام های بلندی در راستای مسائل هسته ای برداشته ایم اظهار داشت: همواره مورد تهدید عوامل تروریستی و یا حمله دشمن نیستیم و باید در زمینه عوامل میکروبی آمادگی لازم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نباید توده جامعه را بیش از جد نگران کنیم گفت: هوشیاری و آگاهی نسبت به سلاح های شیمیایی و هسته ای در کادر بهداشت و درمان ضروری است چراکه اگر به فرض محال چنین مسئله ای اتفاق افتد نیازمند آمادگی قبلی هستیم.