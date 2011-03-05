  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۶

نازایی در زنان تمایل جنسی را کاهش می دهد

نازایی در زنان تمایل جنسی را کاهش می دهد

ساری - خبرگزاری مهر: یک متخصص زنان، نازایی را عامل کاهش تمایل جنسی در زنان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رفعت بنافتی شامگاه پنجشنبه در دومین روز از همایش ناتوانی جنسی در زنان و مردان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: اغلب زوج ها تصور می کنند نباید مسائل و مشکلات ارتباط جنسی خود را با پزشک در میان بگذارند.

وی با نادرست دانستن این تصور افزود: پزشکان سعی در آگاهی بخشی نسبت به این قضیه داشته و در خصوص عملکرد جنسی مناسب راهنمایی می کنند.

این متخصص بیماری های زنان و زایمان با بیان اینکه بیشتر از 40 درصد طلاق ها به خاطر اختلال عملکرد جنسی است یادآور شد: این مسئله باعث از هم گسیختگی روابط زناشویی می شود.

بنافتی خاطرنشان کرد: رضایت جنسی در زنان بر اساس عاطفه است و نباید با کوئیت های دردناک همراه باشد.

وی گفت: مراحل درمان، بیماری، بارداری، مصرف دارو و نازایی تمایل جنسی در زنان را کاهش می دهد.

بنافتی با بیان اینکه افسردگی در کاهش میل جنسی زنان موثر است تصریح کرد: ابتدا باید تصورات غلط جنسی را اصلاح کرده و سپس مسائل ارگانیک درمان شده و در نهایت به بعد روانی این موضوع هم توجه کرد.
 

کد مطلب 1266281

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها