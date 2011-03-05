نازایی در زنان تمایل جنسی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رفعت بنافتی شامگاه پنجشنبه در دومین روز از همایش ناتوانی جنسی در زنان و مردان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: اغلب زوج ها تصور می کنند نباید مسائل و مشکلات ارتباط جنسی خود را با پزشک در میان بگذارند.

وی با نادرست دانستن این تصور افزود: پزشکان سعی در آگاهی بخشی نسبت به این قضیه داشته و در خصوص عملکرد جنسی مناسب راهنمایی می کنند.

این متخصص بیماری های زنان و زایمان با بیان اینکه بیشتر از 40 درصد طلاق ها به خاطر اختلال عملکرد جنسی است یادآور شد: این مسئله باعث از هم گسیختگی روابط زناشویی می شود.

بنافتی خاطرنشان کرد: رضایت جنسی در زنان بر اساس عاطفه است و نباید با کوئیت های دردناک همراه باشد.

وی گفت: مراحل درمان، بیماری، بارداری، مصرف دارو و نازایی تمایل جنسی در زنان را کاهش می دهد.

بنافتی با بیان اینکه افسردگی در کاهش میل جنسی زنان موثر است تصریح کرد: ابتدا باید تصورات غلط جنسی را اصلاح کرده و سپس مسائل ارگانیک درمان شده و در نهایت به بعد روانی این موضوع هم توجه کرد.

