جزئیات طراحی هواپیماهای سبک / آموزش خلبانان هواپیماهای خصوصی

منوچهر منطقی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه هوایی افزود: در حاضر توانایی ساخت هواپیماهای 2 و 4 نفره را داریم که نمونه هایی از این هواپیما طراحی و ساخته شده است.



وی از طراحی هواپیماهای 6 تا 19 نفره در کشور خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر طراحی سبک هواپیماهای 6 تا 19 نفره را در دستور کار داریم که این پروژه با همکاری بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهها اجرایی می شود.



رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه های این سازمان در زمینه همکاری با دانشگاه خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های هوایی این سازمان بدون همکاری با دانشگاهها میسر نیست از این رو طبق برنامه ها یک سوم از پروژه هایی که در این زمینه تعریف می شود از سوی دانشگاهها، یک سوم توسط بخش صنعت و یک سوم به طور مشترک اجرایی می شود.



وی به توانمندیهای کشور در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماهای بدون سرنشین اشاره کرد و به مهر گفت: در بخش هواپیماهای پهن پیکر قادر به overhaul آنها هستیم. Overhaul شامل اقداماتی برای تعمیر و ارتقای سیستم در هواپیماهای پهن پیکر می شود.



منطقی همچنین به بیان اقدامات این سازمان در حوزه خلبانهای هواپیماهای کوچک پرداخت و اضافه کرد: طبق برنامه های پیش بینی شده قرار است 20 مرکز آموزشی در شهرهای فرودگاهی و یا شهرهایی که قابلیت راه اندازی فرودگاه را دارند راه اندازی شود. این مراکز آموزشهای لازم را به متقاضیان ارائه می دهند تا در آینده این افراد بتوانند صاحب هواپیماهای خصوصی شوند.