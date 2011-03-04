به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف روز پنج‌شنبه در سومین جشنواره هنرهای آسمانی که در قم برگزار شد گفت: با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها باید متولی تدوین یک نظریه برای تثبیت ادبیات انقلاب باشد تاکید کرد: ادبیات انقلاب اسلامی ریشه عمیقی در بطن انقلاب دارد و نباید مورد بی‌توجهی و کم لطفی متولیان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در خصوص ادبیات انقلاب اسلامی انجام شده است بیان کرد: برگزار کنندگان جشنواره هنرهای آسمانی باید در برنامه‌های خود توجه ویژه‌ای به ادبیات انقلاب اسلامی داشته باشند و حق آن را ادا کنند.



رئیس حوزه هنری ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی شاهد دستاوردهای خوبی در زمینه پرورش هنر وهنرجویان بودیم و برگزاری جشنواره هنر آسمانی نمونه بارز این توجه است.



وی با بیان اینکه ورود حوزه علمیه به مباحث فرهنگی و هنری را باید ارج نهاد، اظهار داشت: امیدواریم این هماهنگی و همکاری میان مراکز دینی و هنری در برگزاری چنین جشنواره‌هایی تداوم داشته باشد.



مومنی شریف، نام جشنواره هنر آسمانی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: این جشنواره اسم با معنایی از هنر و آسمان دارد که نشان می‌دهد جنس هنر آسمانی است.



وی افزود: در حال حاضر در هالیوود تلاش زیادی برای توسعه هنر انجام می‌شود اما جنس هنر آسمانی انقلاب ما از جنس تذکر است و بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی بازگشت دوباره هنر به آغوش دین است.