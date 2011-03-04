جشنواره هنرهای آسمانی جایگاه مناسبی در میان طلاب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی صادقی روز پنج شنبه در مراسم سومین جشنواره هنر آسمانی که در قم برگزار شد با بیان اینکه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره هم به لحاظ کیفی و کمی نسبت به دو دوره گذشته از رشد بالایی برخوردار بود اظهار داشت: کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه نشان دهنده آن است این جشنواره جایگاه مناسبی را در میان طلاب و فضلای حوزه پیدا کرده است و امیدواریم این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یابد.



وی با اشاره به حضور برادران و خواهران طلاب هنرمند در سومین جشنواره هنر آسمانی گفت: در بخش پژوهش ۹۶ اثر، در نمایش ۲۰۶، ادبیات یک هزار و ۸۹۶ اثر و در هنرهای تجسمی یک هزار و ۵۷۵ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.



دبیر سومین جشنواره هنر آسمانی افزود: از میان آثار رسیده از بخش‌های مختلف از سوی طلاب شرکت کننده، بخش شعر با یک هزار و ۵۳، بخش عکس با ۹۷۰ و بخش داستان با ۴۹۵ اثر به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



وی، داوری بخش‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تمام داوران این دوره و دوره‌های گذشته از میان طلاب هنرمند انتخاب شده‌اند چون با تمام زوایای این آثار آشنایی کامل دارند.

وی، با اشاره به راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره در قم گفت: هم دبیرخانه و هم کمیته‌های تخصصی جشنواره در طول سال فعال هستند و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام می‌دهد.



دبیر سومین جشنواره هنر آسمانی از طلاب هنرمند خواست تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای بهتر برگزار شدن این جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.



وی، از چاپ و انتشار آثار برگزیده جشنواره در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این آثار بزودی در قالب کتاب منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت