دانش افزایی عامل مهمی در مبارزه با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا مصطفی شیرزادی پنج شنبه شب در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد، با اشاره به اینکه امروزه وظیفه معلمان،علما و مربیان قرآن در عرصه مبارزه با جنگ نرم سنگین تر از گذشته است، اظهار داشت: ما باید محور اصلی مبارزه با جنگ نرم و خنثی کردن توطئه های دشمنان را از مساجد آغاز کنیم و با برگزاری برنامه های مختلف زمینه حضور هرچه بیشتر جوانان در مساجد را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه کانون های مساجد اثرگذارترین رسانه و بزرگترین شبکه در عرصه اجتماع در سطح استان و کشور به شمار می روند، افزود: کانون های مساجد به عنوان رسانه بزرگ و تاثیرگذار و با آموزش های مبانی دینی در تحکیم باورها، اعتقادات و تغییر رفتارها و درونی کردن دین نقش موثری ایفا می کنند.
امام جمعه مریوان با اشاره به جایگاه مساجد در طول تاریخ خاطر نشان کرد: مساجد همواره محل روشنگری و بصیرت افزایی بوده و علما و وعاظ با وعظ و خطابه در دشمن شناسی و بصیرت بخشی آحاد جامعه از سابقه درخشانی برخوردار بوده اند که امروز کانون های فرهنگی و هنری مساجد با مدیریت ائمه جماعت مساجد، این مهم را بر عهده دارند.
ماموستا شیرزادی با اشاره به هجمه های دشمنان علیه نظام مقدس اسلامی، بیان داشت: کانون های مساجد پرچم دار بصیرت بخشی و دشمن شناسی هستند که توانستند با معیارهای اسلامی و فرهنگ عاشورایی حماسه هایی را خلق کنند که فتنه گران حساب خود را برای همیشه از نظام اسلامی جدا کنند.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ جامعه ای در ابعاد مختلف موفق بوده که با بصیرت و بینش به ترفند ها و توطئه های دشمنان پاسخ گفته باشند، خاطر نشان کرد: جامعه اسلامی با بهره مندی از رهبری هوشمندانه و کانون ها مساجد نیز با بهره گیری از ائمه جماعت فعال و کارآمد توانسته اند با الگو پذیری از آموزه های دینی هم دشمنان را خوب بشناسانند و هم به موقع در مقابله با آنان جامعه را بسیج کنند.
امام جمعه مریوان در پایان خاطرنشان کرد: در جهان کنونی و در این برهه حساس از زمان، حفظ و حراست از ارزش ها و میراث گرانبهای انقلاب اسلامی با الگو گیری از فرهنگ عاشورا به عهده کانون ها و ائمه جماعت مساجد است.
در ادامه این مراسم از اعضای برتر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان تجلیل به عمل آمد.
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