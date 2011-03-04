دانش افزایی عامل مهمی در مبارزه با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا مصطفی شیرزادی پنج شنبه شب در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد، با اشاره به اینکه امروزه وظیفه معلمان،علما و مربیان قرآن در عرصه مبارزه با جنگ نرم سنگین تر از گذشته است، اظهار داشت: ما باید محور اصلی مبارزه با جنگ نرم و خنثی کردن توطئه های دشمنان را از مساجد آغاز کنیم و با برگزاری برنامه های مختلف زمینه حضور هرچه بیشتر جوانان در مساجد را فراهم کنیم .

وی با اشاره به اینکه کانون های مساجد اثرگذارترین رسانه و بزرگترین شبکه در عرصه اجتماع در سطح استان و کشور به شمار می روند، افزود: کانون های مساجد به عنوان رسانه بزرگ و تاثیرگذار و با آموزش های مبانی دینی در تحکیم باورها، اعتقادات و تغییر رفتارها و درونی کردن دین نقش موثری ایفا می کنند .

امام جمعه مریوان با اشاره به جایگاه مساجد در طول تاریخ خاطر نشان کرد: مساجد همواره محل روشنگری و بصیرت افزایی بوده و علما و وعاظ با وعظ و خطابه در دشمن شناسی و بصیرت بخشی آحاد جامعه از سابقه درخشانی برخوردار بوده اند که امروز کانون های فرهنگی و هنری مساجد با مدیریت ائمه جماعت مساجد، این مهم را بر عهده دارند .

ماموستا شیرزادی با اشاره به هجمه های دشمنان علیه نظام مقدس اسلامی، بیان داشت: کانون های مساجد پرچم دار بصیرت بخشی و دشمن شناسی هستند که توانستند با معیارهای اسلامی و فرهنگ عاشورایی حماسه هایی را خلق کنند که فتنه گران حساب خود را برای همیشه از نظام اسلامی جدا کنند .

وی با بیان اینکه در طول تاریخ جامعه ای در ابعاد مختلف موفق بوده که با بصیرت و بینش به ترفند ها و توطئه های دشمنان پاسخ گفته باشند، خاطر نشان کرد: جامعه اسلامی با بهره مندی از رهبری هوشمندانه و کانون ها مساجد نیز با بهره گیری از ائمه جماعت فعال و کارآمد توانسته اند با الگو پذیری از آموزه های دینی هم دشمنان را خوب بشناسانند و هم به موقع در مقابله با آنان جامعه را بسیج کنند .

امام جمعه مریوان در پایان خاطرنشان کرد: در جهان کنونی و در این برهه حساس از زمان، حفظ و حراست از ارزش ها و میراث گرانبهای انقلاب اسلامی با الگو گیری از فرهنگ عاشورا به عهده کانون ها و ائمه جماعت مساجد است.

در ادامه این مراسم از اعضای برتر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان تجلیل به عمل آمد.