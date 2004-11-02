زنوزي جلالي : خيلي ها براي " ادبيات " سنگ قبر سفارش داده اند ! / نويسندگان كودك و نوجوان از مخاطب خود جدا شده اند

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : فيروز زنوزي جلالي با بيان اين مطلب افزود : بعدها مدعيان اين گونه حرف ها خيلي زود فهميدند كه چنين نيست و جهان كلمات و واژه ها ، علي رغم ظاهر خشكي كه دارد ، قابليت ها و ظرفيت هاي مختص به خودش را دارد ، به طوري كه تكنولوژي با تمام ادعاهايي كه كرده است ، هنوز نتوانسته به زواياي پنهان ادبيات و كتاب و كلمه دست پيدا كند ، براي نمونه مي توانم به فيلمهايي اشاره كنم كه درباره ي " كافكا " و ديگر نويسندگان بزرگ دنيا ساخته شده است ، اما سازندگان اين فيلمها هيچگاه نتوانسته اند به روح اثر نفوذ كنند ، آنها دريافتند كه دوربين در اين زمينه عاجز است...





تكنولوژي با تمام ادعاهايي كه كرده است ، هنوز نتوانسته به زواياي پنهان ادبيات و كتاب و كلمه دست پيدا كند ، براي نمونه مي توانم به فيلمهايي اشاره كنم كه درباره ي " كافكا " و ديگر نويسندگان بزرگ دنيا ساخته شده است ، اما سازندگان اين فيلمها هيچگاه نتوانسته اند به روح اثرنفوذ كنند ، آنها دريافتند كه دوربين در اين زمينه عاجز است...

نام گوينده : فيروز زنوزي جلالي

عضو كارگاه داستان و رمان حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر ، تصريح كرد : اين نظريه فقط در صورتي مي تواند عيني و صادق باشد كه رمان نويس امروز كه قرار است براي جوان و نوجوان و كودك امروز بنويسد ، خودش را به دانش لازم و روز مجهز نكند و از جهان امروز ، اطلاعاتي اندك ، دم دستي و بلا استفاده در اختيار داشته باشد ، طبيعي است كه مخاطبان وي كتابش راناخوانده بر زمين مي گذارند ، زيرا او حرفي براي گفتن نداشته و " قلم " را جدي نگرفته است.نويسنده " مخلوق " ياد آور شد : نويسنده امروز بايد مخاطب خود را كاملا بشناسد ، كسي هم كه قرار است براي كودك و نوجوان ، رمان بنويسد ، بايد خواننده خود را به خوبي دريابد ، طبيعي است كه اگر مخاطب كودك و نوجوان ، گوشه اي از وجود و مسئله خودش را در ادبيات ببيند ، به سرعت جذب مي شود و ديگر نيازي به تبليغ و توصيه اين و آن نيست ، مشكل امروز نويسندگان كودك و نوجوان ما اين است كه از نياز مخاطب فاصله گرفته اند ، به همين دليل نمي توانند به لايه هاي ذهني كودك و نوجوان نفوذ كنند و آثارشان مقبول طبع مخاطبان واقع نمي شود.زنوزي جلالي ياد آور شد : نويسندگان كودك و نوجوان بايد به نوعي از درون خودشان را نقد كنند ، نسبت خود را با باورهاي نسل امروز تعيين كنند و از حرف هاي تكراري و دست چندم پرهيز نمايند ، در چنين صورتي مي توان گفت كه رمان و داستان در بين كودكان و نوجوانان هنوز از اقبال برخورداراست.