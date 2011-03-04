رئال مادرید "مالاگا" را در هم کوبید/ رونالدو به مسی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا پنجشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن رئال مادرید با هفت گل تیم مالاگا را در هم کوبید و جدال تیم‌های آلمریا و راسینگ سانتاندر نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

رئال مادرید که برای حفظ اختلاف امتیاز خود با بارسلونا به پیروزی در دیدار با مالاگا می اندیشید، پنجشنبه شب موفق شد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با هفت گل این تیم را از پیش رو بردارد و با 64 امتیاز جایگاه خود را در رده دوم جدول لالیگا استحکام بخشد.

برای رئال در این بازی خانگی که در حضور بیش از 74 هزار تماشاگر برگزار شد، کریم بنزما (27 و 62)، آنخل دی ماریا (36)، مارسلو داسیلوا (45)، کریستیانو رونالدو (51، 68 - پنالتی و 77) گلزنی کردند.

رونالدو با سه گلی که در دیدار با مالاگا به ثمر رساند، تعداد گل‌های خود در فصل جاری لالیگا را به 27 گل رساند و به لیونل مسی صدرنشین جدول گلزنان این رقابت‌ها رسید.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 71امتیاز

2- رئال مادرید 64 امتیاز

3- والنسیا 51 امتیاز

4- ویارئال 50 امتیاز

5- اسپانیول 40 امتیاز

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18- اسپورتینگ گیخون 25 امتیاز

19- مالاگا 23 امتیاز

20- آلمریا 21 امتیاز