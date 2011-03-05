به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده های رده بندی شده ای که پیش از این منتشر شده بود حاوی بیش از هشت هزار و 500 صفحه بوده و نشان می داد پدیده یوفوها یا اجرام پرنده بیگانه در رتبه های بالای دولتی در سراسر جهان مورد بحث قرار گرفته اند.

پرونده های جدید که حاوی تصاویری نیز هستند نشان می دهند چگونه در سال 1967 برای چندین ساعت خطر جنگی جهانی به واسطه احتمال حمله بیگانه های فضایی به بریتانیا جهان را تهدید کرده است.

افشاگری تکان دهنده دیگری که توسط این پرونده ها صورت گرفته است نشان می دهد در ماه های پیش از وقوع فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 در حدود 15 هواپیمای ناشناخته در رادارها در حال نزدیک شدن به بریتانیا ردیابی شدند و یکی از این هواپیماهای ناشناخته نیز در روز 11 سپتامبر 2001 ردیابی شد.

در پرونده ای دیگر مردی به وزارت دفاع بریتانیا گزارش کرده بود هدف پرتوهای فضاپیمای بیگانگان فضایی قرار گرفته است. در صفحات پرونده های ارائه شده گزارشهایی از مشاهده اجرام پرنده بیگانه، تصاویر رنگی و نقاشی ها، گزارش تجسسهای نیروی هوایی بریتانیا، ردیابی های غیر عادی رادارها، گزارشهای کوتاه به قانونگذاران، و مدارکی از سیاستهای دولت بریتانیا درباره اجرام پرنده بیگانه دیده می شوند.

در ادامه تصاویری که به همراه این مدارک دولتی منتشر شده اند را مشاهده می کنید:

طرح رنگی از فضاپیمایی بیگانه در حال ایجاد حلقه های مشهور مزارع

جسم درخشان ناشناخته که به صورت تصادفی در فیلم ویدیویی فردی آماتور ثبت شده است

این تصویر در سال 2004 در سریلانکا به ثبت رسیده است

نمای نزدیک جرم درخشانی که در تصویر بالا دیده شد

طرح جرم بیگانه ای که در اسکاتلند مشاهده شده است

طرح جرم بیگانه دیگری که در "وولویچ" مشاهده شده است