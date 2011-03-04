صادقی درباره اجرای نمایش "کافکا با من سخن بگو" به خبرنگار مهر گفت: برای اجرای عمومی نمایش "کافکا با من سخن بگو" در مجموعه تئاتر شهر با آقای حسین مسافرآستانه رئیس مرکز هنرهای نمایشی صحبت کرده‌ام. قرار است به زودی زمان دقیق و مکان اجرای نمایش در سال 90 مشخص شود.



وی درباره گروه بازیگری این نمایش افزود: در این نمایش میکاییل شهرستانی به عنوان بازیگر حضور خواهد داشت. در حال برنامه ریزی و زمان بندی هستیم تا زمان تمرین و اجرا با زمان حضور شهرستانی در پروژه‌های تصویری تداخل نداشته باشد.



قطب‌الدین صادقی پیش از این نمایش "کافکا با من سخن بگو" را برای حضور در بخش تجربه‌های نو بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه داده بود. وی سال 88 نمایش "باغ شکرپاره" را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد و در سال جاری نیز نمایش "نبرد و مده‌آ" را با حضور دانشجویان تئاتری در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرد.



قرار است نمایش "خاطره‌ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" با کارگردانی صادقی و با حضور دانشجویان دانشگاه سوره در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اجرا شود. قطب‌الدین صادقی پیش از این نمایش‌هایی همچون "آرش"، "سحوری"، "هفت قبیله گمشده" و "یادگار زریران" را به صحنه برده است.