صادقی درباره اجرای نمایش "کافکا با من سخن بگو" به خبرنگار مهر گفت: برای اجرای عمومی نمایش "کافکا با من سخن بگو" در مجموعه تئاتر شهر با آقای حسین مسافرآستانه رئیس مرکز هنرهای نمایشی صحبت کردهام. قرار است به زودی زمان دقیق و مکان اجرای نمایش در سال 90 مشخص شود.
وی درباره گروه بازیگری این نمایش افزود: در این نمایش میکاییل شهرستانی به عنوان بازیگر حضور خواهد داشت. در حال برنامه ریزی و زمان بندی هستیم تا زمان تمرین و اجرا با زمان حضور شهرستانی در پروژههای تصویری تداخل نداشته باشد.
قطبالدین صادقی پیش از این نمایش "کافکا با من سخن بگو" را برای حضور در بخش تجربههای نو بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ارائه داده بود. وی سال 88 نمایش "باغ شکرپاره" را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد و در سال جاری نیز نمایش "نبرد و مدهآ" را با حضور دانشجویان تئاتری در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرد.
قرار است نمایش "خاطرهای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" با کارگردانی صادقی و با حضور دانشجویان دانشگاه سوره در چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران اجرا شود. قطبالدین صادقی پیش از این نمایشهایی همچون "آرش"، "سحوری"، "هفت قبیله گمشده" و "یادگار زریران" را به صحنه برده است.
قطبالدین صادقی سال 90 نمایش "کافکا با من سخن بگو" را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه میبرد.
صادقی درباره اجرای نمایش "کافکا با من سخن بگو" به خبرنگار مهر گفت: برای اجرای عمومی نمایش "کافکا با من سخن بگو" در مجموعه تئاتر شهر با آقای حسین مسافرآستانه رئیس مرکز هنرهای نمایشی صحبت کردهام. قرار است به زودی زمان دقیق و مکان اجرای نمایش در سال 90 مشخص شود.
نظر شما