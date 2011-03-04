نزدیکی ملت های آزاده نقشی سازنده در برپایی نظم جدید جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران‌ در دیدار رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های مجلس بولیوی گفت: وقتی نظام سلطه مخالف عزت، استقلال و پیشرفت کشورهای دیگر است، پشتیبانی کشورهای آزاده و مستقل از یکدیگر نعمت بسیار بزرگی است.

وی اظهار داشت: معتقدم ایران و بولیوی و همه کشورهای آزاده جهان در یک جبهه قرار داشته و برادران یکدیگر هستند و آینده متعلق به ما و همه ملت‌های آزاده جهان است.

رئیس جمهور گفت: برادری و نزدیکی ملت های آزاده به یکدیگر نه تنها در تقویت مقاومت آنها در برابر نظام سلطه بلکه در برپایی نظم جدید جهانی نیز نقشی اساسی و سازنده دارد.

‌احمدی‌نژاد رابطه برادری را پشتوانه مستحکم دوستی و پیشرفت کشورهای مستقل و آزاده جهان دانست و افزود: امروز همه دنیا متوجه شده که نظام سلطه با مشکلات زیادی مواجه بوده و رو به سقوط است و دیگر نمی‌تواند جهان را اداره کند لذا جهان نیازمند نظام جدیدی برپایه عدالت و عشق است و کسانی که احساس برادری می‌کنند، مسئولیت سنگین‌تری برای برپایی این نظام جدید دارند.

وی با بیان اینکه روابط ایران و بولیوی بسیار خوب و رو به گسترش و تعمیق است، تصریح کرد: نگاه و دیدگاه‌های مشترک، علائق قلبی و ایده‌آل‌ها و آرمان‌های همسو پایه توسعه روابط ایران و بولیوی است.

رئیس‌ جمهور با اشاره اینکه توسعه روابط ایران و بولیوی سه دشمن و مانع پیش رو دارد، اظهار داشت: اولین دشمن توسعه روابط دو‌جانبه نظام سلطه حاکم بر جهان به عنوان دشمن مشترک ملت‌های آزاده است که خوشبختانه با مقاومت ملت‌های مستقل در حال سقوط است. فاصله جغرافیایی و بروکراسی جاری در کشورها نیز دیگر موانع توسعه روابط دوجانبه است که باید با افزایش علایق قلبی و اعمال اراده‌های محکم بر آنها فائق آمد.

در این دیدار رئیس مجلس بولیوی نیز با بیان اینکه بولیوی از موقعیت مستحکم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و پیشرفت‌های ایران خوشحال بوده و پیروزی‌های ایران را پیروزی‌های خود می‌داند، گفت: مجلس بولیوی مصمم است همه تلاش خود را برای تسریع در اجرای توافقات دوجانبه به کار گیرد.

رئیس مجلس بولیوی اظهار داشت: اگر چه زمان کوتاهی از آغاز روابط ایران و بولیوی می‌گذرد اما به دلیل آرمان‌‌ها و دشمنان مشترک روابط دوجانبه بسیار سریع گسترش یافته است.