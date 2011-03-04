احتمال تمدید ثبت نام جشنواره نشریات دانشجویی/ پایان 6 سال توقف جشنواره

محمدرضا ذوقی در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر افزود: با توجه به اینکه شیب ثبت نام و ارسال آثار تاکنون مثبت ارزیابی شده احتمال تمدید شرکت در این جشنواره تا بعد از 20 اسنفد نیز وجود دارد.

وی در ارتباط با استقبال دانشجویان از این جشنواره تاکید کرد: استقبال دانشجویان در این روزها افزایش داشت که با توجه به وقفه 6 ساله در برگزاری این جشنواره، میزان ثبت نام دانشجویان همچنان در حال افزایش است.

دبیر هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی ادامه داد: فضای عمومی اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور سبب شد تا دانشجویان مدتها بعد از آغاز ثبت نام نسبت به شرکت در این جشنواره اقدام کنند.

وی گفت: با این حال، در هفته های گذشته درصد میزان ثبت نام کنندگان در مقایسه با روزهای نخست ثبت نام افزایش چشمگیری داشت.

ذوقی در ارتباط با تعداد کل نشریات ارسالی به دبیرخانه هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی اظهار داشت: تاکنون تعداد کل نشریات ارسالی از سوی دانشگاههای تهرانی و شهرستانی برابر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال به نظر می رسد به علت تعداد زیاد دانشجویان و نشریات تهرانی در هر دانشگاه، میزان شرکت نشریات تهرانی بیشتر از نشریات شهرستانی شود.

به گزارش مهر، هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی بعد از توقف 6 ساله، هفته نخست خردادماه 90 فعالیت مجدد خود را از سر می گیرد.