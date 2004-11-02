ديدگاه جامعه اسلامي دانشجويان در خصوص انتخابات رياست جمهوري همگامي با جريانات اصول گرا است

امير حسين خليلي دبير واحد سياسي و رييس ستاد انتخابات جامعه اسلامي دانشجويان در گفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص همگامي و اشتراك جامعه اسلامي دانشجويان با سايرگروههاي اصول گرا با بيان اين مطلب افزود : جريان اصول گرا يك شركت سهامي خاص نيست كه اعضاي خاصي داشته باشد . جريان اصو گرا جرياني است كه تحقق عدالت اجتماعي پيشرفت و توسعه ايران را هدف خود قرارداده و معتقد است كه كه با آموزه هاي مكتب سياسي امام خميني(ره) مي تواند به اين اهداف دست پيدا كند .

خليلي افزود : بهر حال ما معتقد هستيم كه تشكلهاي دانشجويي اصول گرا مي بايست آيينه مطالبات مردم از احزاب و حاكميت باشند ومطالبات واقعي آنها از جمله عدالت اجتماعي، رفع فقر و محروميت و اشتغال زدايي و زمينه تامين مسكن و ازدواج جوانان را فراهم نمايد .

دبير واحد سياسي و رييس ستاد انتخابات جامعه اسلامي دانشجويان تصريح كرد : جبهه پيروان خط امام و رهبري و جامعه اسلامي دانشجويان دو زير مجموعه از جريان اصول گرا هستند كه داراي اشتراكاتي در لايه هاي زيرين معرفتي هستند بديهي است كه در لايه هاي رو ممكن است سلايق و نظرات متفاوتي وجود داشته باشد كه اين امر طبيعي است.

وي تاكيد كرد : اميدواريم با اشتركات اصولي با اين جبهه بتوانيم به يك كانديداي واحد در خصوص انتخابات رياست جمهوري دست پيدا كنيم چرا كه شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان براي حمايت از يك كانديداي خاص بايد بدنه دانشجويي خود را متقاعد كند .

خليلي با اشاره به اينكه جامعه اسلامي و جبهه پيروان خط امام و رهبري بطور موازي فعاليتهاي خود را براي انتخابات رياست جمهوري آغاز كرده اند گفت: هركدام در حال بررسي افرادي هستيم كه احساس مي كنيم كه مي توانند گزينه مناسبي براي انتخابات باشند و در جلسه اي كه جبهه از ما دعوت كرده بود نظرات و ديدگاههاي خود را اعلام كرديم و هر زمان تمايل داشته باشند از اين كار استقبال مي كنيم .

دبير واحد سياسي و رييس ستاد انتخابات جامعه اسلامي دانشجويان گفت: انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراها و مجلس فرق مي كند ما در انتخابات شوراي شهر و مجلس ليست ما تفاوتي با ليست هاي ديگر اصول گرايان داشته است اما با توجه به خصوصيات خاص انتخابات رياست جمهوري ، بهتر است به يك كانديداي واحد برسيم كه اين اقدامي معقول است .

وي افزود : ما داراي اشتراكات در برخي اصول هستيم كه اميدواريم اين اشتراكات در اصول به وحدت رويه به خصوص در انتخابات رياست جمهوري منجر شود .

خليلي درباره ديدارهاي اين جامعه با افراد مطرح شده گفت: اولين ديدار ما با دكتر لاريجاني بود و بقيه ديدارها نيز دردستور كار قرارردارد كه نتايج اين گفتگوها و ديدارها اعلام خواهد شد و هم اكنون در صدد رايزيني با اين افراد هستيم .