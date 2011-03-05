وزارت علوم تعداد فرزندان خارج رفته مسئولان را استعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در کشورهای استرالیا، کانادا، هند، فرانسه، روسیه، انگلستان، مالزی، اوکراین و بلاروس دارای رایزن علمی است. رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در آلمان نیز به زودی با تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد می‌شود.



همزمان با عملیاتی شدن انتصاب رایزنان علمی سیار جمهوری اسلامی ایران که از برنامه های مطرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است رسیدگی به وضعیت دانشجویان ایرانی در کشورهایی که تعداد دانشجویان ایرانی در آنها خیلی کم هستند تسهیل می‌شود و دستیابی به آماری دقیق از تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور که با هزینه خود در خارج تحصیل می‌کنند امکان پذیر شده و همچنین رصد وضعیت فرزندان مسئولان که دانشگاه‌های خارج کشور را برای تحصیل انتخاب کرده‌اند ممکن می‌شود.

همچنین رایزن‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف که از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب می‌شوند نیز منابع قابل اتکایی در استخراج آمار فرزندان مسئولان که برای تحصیل از کشور خارج شده‌اند هستند.

حساسیت‌ها نسبت به فرزندانی از مسئولان که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند زمانی بیشتر شد که وزیر اطلاعات از برنامه سرویس‌های جاسوسی استکبار در جذب آقازاده‌ها خبر داد. حیدر مصلحی در این باره گفت: سرویس‌های جاسوسی در زمینه جذب آقازاده‌ها بسیار فعالند به طوری که به سراغ آنها می‌روند و از راه‌های دلسوزانه وارد می‌شوند و از این طریق آنها را با خود همراه می‌کنند و فرد را در موقعیتی قرار می‌دهند که راه برگشتی برای وی باقی نماند لذا مسئولان و نخبگان باید بسیار مراقب باشند.

حجت الاسلام مصلحی خاطرنشان کرد: سرویس‌های جاسوسی با برقراری کردن ارتباطات فامیلی، دوستی و علمی و پژوهشی راه‌های نفود در آدم‌های مختلف را پیدا می‌کنند.

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز شنبه 7 اسفند ماه در جمع خبرنگاران درباره اینکه چرا بیشتر آقازاده‌ها در انگلستان به ادامه تحصیل دانشگاهی پرداخته‌اند، گفت: من چندان آمار ندارم که آقازاده‌ها کجا تحصیل می‌کنند، در نتیجه نمی‌توانم قضاوت کنم.

کامران دانشجو خاطرنشان کرد: اما هر کسی حق ادامه تحصیل در هر جایی را دارد و اینکه افراد تحصیلاتشان را چه در داخل و خارج ادامه می‌دهند ذاتا منفی نیست مهم این است که بعد از پایان تحصیلات خود به کشور بازگردند و خدمت کنند.

حسن مسلمی نائینی مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تهیه آمار از فرزندان مسئولان که در خارج کشور تحصیل می کنند گفت: برای استعلام آمار فرزندان مسئولان که برای تحصیل از کشور خارج شده‌اند اقدام شده است.

وی اضافه کرد: هنوز آمار خاصی درباره تعداد فرزندان مسئولان که برای تحصیل از کشور خارج شده‌اند به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نشده است. علتش را هم نمی‌دانم چیست.