رسانه های مازندران در پیگیری مطالبات مردم خوب ظاهر نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی صبح جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه شرق مازندران در بهشهر افزود: تبارشناسی و جریان شناسی در رسانه های کشور کمتر مشاهده می شود.

وی خاطر نشان کرد: رسانه های مازندران باید بالندگی و شور انقلابی را در جامعه ایجاد کنند.

نماینده مردم شهرستانهای گلوگاه، بهشهر و نکاء در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقش رسانه های استان در پیگیری مطالبات مردمی در مازندران کم دیده شده است تصریح کرد: عدم اجرایی شدن مصوبات سفرهای دولت و موانع عدم اجرای این پروژه ها باید از سوی رسانه ها نسبت به مسئولان مطالبه شود.

مقیمی با بیان اینکه مردم خطه شمال از دولت به واسطه حذف موانع صنعتی و بارقه های شکوفایی صنعتی در این استانها قدردانی می کنند افزود: از دولت می خواهیم که سازو کار صنعتی شدن را در مازندران علیرغم ایجاد مصوبات متعدد، فراهم کند.

وی با اعلام اینکه برخی آمار و ارقام از افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در مازندران حکایت دارد، گفت: باید گفت هنوز یک دلار سرمایه گذاری خارجی در این خطه سبز ایجاد نشده است.

این نماینده مجلس، عمده ترین دلیل عدم رشد صنعتی و توسعه متوازن در شرق مازندران را نبود کارشناس های بومی و ارائه کارشناسیهای اصولی از سوی سازمان محیط زیست دانست.

وی با بیان اینکه به واسطه تنگ نظری های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور دو سرمایه گذار خارجی برای احداث پالایشگاه بهشهر از این منطقه فراری شدند اظهار داشت: رسانه ها به واسطه اینکه به جریان خاصی وصل نبوده باید هزینه بی موالاتی این عده مدیران بی کفایت را از آنان مطالبه کنند و برای توسعه مازندران چاره اندیشی کنند.

مقیمی، از اصحاب رسانه و قلم خواست ضمن رعایت اخلاق رسانه ای، مدیران ناکارآمد و نالایق را در سطوح مختلف استانی و کشوری که برای مازندران گامی برنداشته اند به مردم معرفی کنند.

رئیس محیط زیست کشور باید از مردم مازندران عذرخواهی کند

وی در بخش دیگری از سخنانش با غیرمسئولانه خواندن مصاحبه اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با رسانه های کشور مبنی بر سیاسی قلمداد کردن پروژه احداث پالایشگاه در بهشهر گفت: محمدی زاده مصاحبه ای بسیار غیرمسئولانه صورت داده و به واسطه این اقدام زشت خود باید از مردم مازندران عذرخواهی کند.

مقیمی با بیان اینکه تذکر خود را در روزهای گذشته در صحن علنی مجلس به رئیس جمهوری وارد کرده است در عین حال افزود: در نامه ای سرگشاده از رئیس جمهور خواسته ام تا نسبت به این اقدام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که مصوبه دولت را زیرپا گذاشته برخورد کند و با اجرای مصوبه احداث پالایشگاه در منطقه حسین آباد بهشهر مردم مازندران را از خود شاد گرداند.

وی با اشاره به اینکه غالب مسئولان کشوری و استانی و سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم کلنگ زنی پروژه پالایشگاه بهشهر حضور داشتند اظهار داشت: باید به آقای محمدی زاده گوشزد کرد که اگر پروژه احداث پالایشگاه سیاسی بوده پس اگر می توانند مصوبه دولت را اجرایی نکنند.

وی با بیان اینکه تمام هزینه های این پروژه توسط سرمایه گذار خارجی با صرف اعتباری معادل دو میلیارد دلار انجام خواهد شد گفت: محیط زیست کشور قصد دارد سرمایه گذار این پروژه را به مانند دو سرمایه گذار قبلی فراری دهد.

مقیمی با اشاره به اینکه مازندران قابلیت احداث پنج پالایشگاه را در نقاط مختلف دارد اظهار داشت: بنده که عضو فراکسیون محیط زیست مجلس هستم معتقدم که مکان مورد نظر برای احداث پالایشگاه در بهشهر هیچ خطر زیست محیطی را متوجه آیندگان نخواهد کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان محیط زیست از وجود کارشناسانی با دانش فنی و تکنیک های جدید جهانی در حوزه محیط زیست رنج می برد و ناظر مقیم محیط زیست در کشور و استان نداریم.

