خوشه صنعتی حلواارده و دهکده نساجی در یزد ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، موانع و مشکلات صنایع شهرستان اردکان در دیدار نماینده مردم اردکان و وزیر صنایع مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

در این دیدار که جهت بررسی چگونگی پیشرفت پروژه های در حال اجرا و رفع تنگناهای حوزه صنعت و معدن این شهرستان برگزار شد، طرفین درخصوص حل مشکلات صنایع اردکان که بعضا دارای ابعاد ملی نیز هستند بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار نماینده مردم اردکان کمبود آب را مشکل عمده ای برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی این شهرستان برشمرد و با اشاره به ملاقات اخیر خود با وزیر نیرو و قول مساعد مهندس نامجو برای تامین آب صنایع اردکان، از وزیر صنایع نیز درخواست کرد تا وی نیز در این خصوص پیگیریهای لازم را مبذول دارد.

ابراز نگرانی تابش از عدم پیشرفت پروژه الکترود گرافیتی اردکان

محمدرضا تابش با تشریح وضعیت صنعتی شهرستان و پروژه های مختلفی که در حال ساخت یا آماده بهره برداری هستند، از عدم پیشرفت مورد انتظار پروژه الکترود گرافیتی این شهرستان علی رغم تاکیدات وزیر و تامین اعتبار ارزی و ریالی مناسب ابراز ناراحتی کرد و افزود: سپردن ساختار مدیریتی پروژه به بخش خصوصی توانمند و متعهد می تواند بخشی از مشکلات موجود را رفع کند.

وی ایجاد نیروگاه 800 مگاواتی را مورد تاکید مجدد قرار داد و در خصوص تامین تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز واحدهای صنعتی اردکان جهت تکمیل یا اجرای پروژه های توسعه ای، موردی توضیحاتی را ارائه و حل مشکلات آنان را خواستار شد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها خواستار اعمال بسته های حمایتی وزارت صنایع برای کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان اردکان شد و در عین حال بر اصلاح روشهای تولید و ارتقای تکنولوژی های مورد استفاده صنایع با محوریت کاهش مصرف انرژی تاکید نمود..

تابش با اشاره به تمرکز تولید حلواارده در اردکان و در جهت ارتقای کیفیت تولید و فراهم کردن زمینه های صادرات آن ، همچنین وجود بیش از هزار و 100 واحد نساجی در سطح استان و رتبه ممتاز در تولید محصولات نساجی استان یزد در سطح کشور، خواستار راه اندازی "خوشه صنعتی حلوا ارده اردکان" و ایجاد "دهکده نساجی استان یزد" شد.

وزیر صنایع نیز با تشکر از پیگیریهای مستمر و موثر نماینده مردم اردکان درخصوص استقرار صنایع و رفع مشکلات فراروی آنها و حمایتهایی که وی در مجلس از صنایع و معادن کشور معمول می دارد ، در ارتباط با حل مسائل و مشکلات مطروحه با صدور دستور به معاونین ذیربط، قول پیگیری داد.