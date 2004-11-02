ايران به بيش از 7 كشتي براي انتقال LNG به چين نياز دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، درصورت امضاي قرارداد ايران با چين براي فروش سالانه 10 ميليون تن گازطبيعي مايع به كشور چين ، ايران به هفت كشتي " ال ان جي " با ظرفيت 150 هزار متر مكعب نياز خواهد داشت .



براساس اين گزارش ، شركت ملي نفتكش ايران به محض نهايي شدن اين قرارداد براي ساخت اين كشتي ها به منظور انتقال 10 ميليون تن گاز طبيعي به كشور چين اقدام خواهد كرد .



شركت ملي نفتكش با مشاركت كشور چين نسبت به ساخت اين كشتي ها اقدام خواهد كرد ؛ اما از آنجا كه كشور چين يكي از بزرگترين كشورها در ساخت نفتكش و كشتي ال ان جي محسوب مي شود ، پيش بيني مي شود با تامين سرمايه هاي لازم ساخت تعدادي از كشتي ها را خود به عهده گيرد .



شركت ملي نفت كش ايران هزينه ساخت هر كشتي را 200 ميليون دلار برآورد كرده است كه بايد بخشي از سرمايه آن توسط كشور چين تامين شود .



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