به گزارش خبرنگار مهر در قم در این مراسم که شامگاه پنج شنبه با حضور جمعی از شخصیتهای حوزوی برگزار شد از صاحبان بر‌تر در بخش عمومی جشنواره و در رشته‌های مختلف تجلیل شد.



محمدعارف فصیحی دولتشاهی از افغانستان با ارائه مقاله «بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه فقهی ـ سیاسی غزالی و امام خمینی‌ (ره)» صاحب رتبه بر‌تر شد.



برترین‌های بخش مقاله



علی دنیناوی از عراق با ارائه مقاله «القواعد الفقهیه المختصه فی کتاب الأطعمة و الأشربة عندالامیة»، سیدمحمدآقا رضوی از افغانستان با ارائه مقاله «عوامل سقوط مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفیه»، عبدالخالق قاسمی از افغانستان با ارائه مقاله «مسؤولیت مدنی قراردادی در حقوق افغانستان» موفق به کسب رتبه‌های بر‌تر شدند.



در رشته مقاله تحسین بدری از عراق با ارائه مقاله «التوجهات التقریبیة لدی السید شرف‌الدین»، عبدالرئوف افضلی از پاکستان با ارائه سه اثر «رابطه معرفت و سعادت از دیدگاه ملاصدرا»، «عقل و دین؛ تعامل یا تقابل»، «رابطه نفس و بدن در انسان‌شناسی ملاصدرا» رتبه‌های بر‌تر را از آن خود کردند.



برترینهای بخش کتاب



در بخش کتب تألیفی، بشیر احمد بت از هندوستان به علت تدوین کتاب «نهضت حسینی پس از اقدار انسانی کی تعمیر، ابوالفضل کجاداغ به علت نوشتن کتاب» ایمان در المیزان «، ذوالقعده نصرالله از فرانسه به علت تالیف کتاب» مختصر علوم قرآن «و افضل الدین رحیم‌اف از آذربایجان به علت تدوین کتاب» امام حسین‌ (ع) و قیام عاشورا «به عنوان نفرات بر‌تر در این رشته معرفی شدند.



برگزیده کتاب ترجمه‌ای



در بخش کتاب ترجمه، کرّار حسین اظهری از هندوستان و حکیم‌جان کمال‌اف از تاجیکستان موفق به کسب رتبه بر‌تر شد.

گفتنی است سیزدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی، با حضورنزدیک به 350 اثر در دو بخش ویژه با موضوع عاشوراپژوهی در عرصه بین الملل و عمومی و در هشت محور برگزار شد.



بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی، رئیس جامعة المصطفی العالمیه در مراسم پایانی این جشنواره در سخنانی گفت: با بیان اینکه عاشورا حادثه‌ای با ابعاد جهانی است تاکیدکرد: عاشورا فرا‌تر از فقه اسلامی و فرا‌تر از همه مذاهب قابل تحلیل، توجیه و بررسی است.



وی ادامه داد: ابعاد برجسته و متفاوت این قیام سبب شده است تا در طول قرن‌ها ماندگار شود و همواره الگوبخش باشد؛ این قیام سرآغاز تحولات بسیار بزرگ در عالم اسلام بوده است و پدیده‌ای تاریخی و ماندگار است.



همچنین در این مراسم تعدادی از طلاب غیرایرانی از تانزانیا و افغانستان به ارائه گزارشی از روند برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) در کشورهای خود پرداختند.



جشنواره شیخ طوسی در دو نوبت صبح و عصر و با سخنرانی آیت الله جعفر سبحانی برگزار شد.