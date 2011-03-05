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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

ابطحی درگفتگو با مهر:

تلاش برای موج سواری بر انقلاب لیبی/ لقمه بزرگ از گلوی آمریکا پایین نمی رود

تلاش برای موج سواری بر انقلاب لیبی/ لقمه بزرگ از گلوی آمریکا پایین نمی رود

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه لیبی لقمه بزرگی است که از گلوی آمریکا فرو نخواهد رفت، گفت: آمریکا به اسم دفاع از مردم انقلابی لیبی، برای تامین منافع خود به دنبال سواری گرفتن از موج انقلاب این کشور است.

محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تلاش آمریکا برای مداخله در تحولات کشور لیبی و انقلاب مردمی این کشور اظهارداشت: آمریکا تمام تلاشش را برای تامین منافع خود با سوء استفاده از تحولات منطقه به کارگرفته است و مداخلات اخیر وی در لیبی نیز نشانگر همین هدف است.

وی گفت: آمریکا با سوار شدن بر موج انقلاب لیبی می خواهد حداکثر منافع خود را در این کشور تامین کند بنابراین به نام دفاع از مردم وارد این کشور شود و پایگاههای خود را تثبیت کند و نفت این کشور را تصاحب کند.

ابطحی تصریح کرد: آنچه در عراق و افغانستان رخ داد تجربه ای برای مردم لیبی و انقلابیون این کشور است که اجازه دخالت به آمریکا و غرب ندهند و خود اهدافشان را تا رسیدن به پیروزی نهایی دنبال کنند.

عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس گفت: مردم منطقه در قبال توطئه های جدید آمریکا باید هوشیار باشند و با اتحاد و همبستگی نگذارند غربی ها به همراه آمریکا به اهداف شوم خود دست یابند.

نماینده خمینی شهر گفت: جوانان و مبارزان لیبی می توانند جلوی این ترفند ها را بگیرند زیرا سرزمین لیبی روزی شاهد مبارزات عمرمختار در برابر ایتالیا بوده است .

وی خاطرنشان کرد: لیبی لقمه بزرگی است که از گلوی آمریکا فرو نخواهد رفت.

کد مطلب 1266455

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