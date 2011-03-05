تلاش برای موج سواری بر انقلاب لیبی/ لقمه بزرگ از گلوی آمریکا پایین نمی رود

محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تلاش آمریکا برای مداخله در تحولات کشور لیبی و انقلاب مردمی این کشور اظهارداشت: آمریکا تمام تلاشش را برای تامین منافع خود با سوء استفاده از تحولات منطقه به کارگرفته است و مداخلات اخیر وی در لیبی نیز نشانگر همین هدف است.

وی گفت: آمریکا با سوار شدن بر موج انقلاب لیبی می خواهد حداکثر منافع خود را در این کشور تامین کند بنابراین به نام دفاع از مردم وارد این کشور شود و پایگاههای خود را تثبیت کند و نفت این کشور را تصاحب کند.

ابطحی تصریح کرد: آنچه در عراق و افغانستان رخ داد تجربه ای برای مردم لیبی و انقلابیون این کشور است که اجازه دخالت به آمریکا و غرب ندهند و خود اهدافشان را تا رسیدن به پیروزی نهایی دنبال کنند.

عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس گفت: مردم منطقه در قبال توطئه های جدید آمریکا باید هوشیار باشند و با اتحاد و همبستگی نگذارند غربی ها به همراه آمریکا به اهداف شوم خود دست یابند.

نماینده خمینی شهر گفت: جوانان و مبارزان لیبی می توانند جلوی این ترفند ها را بگیرند زیرا سرزمین لیبی روزی شاهد مبارزات عمرمختار در برابر ایتالیا بوده است .

وی خاطرنشان کرد: لیبی لقمه بزرگی است که از گلوی آمریکا فرو نخواهد رفت.