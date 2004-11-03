تالارنو با "مادر بزرگ يك مقدمه" به پيشواز زمستان مي رود

"حميد پور آذري " كارگردان نمايش با اعلام خبر فوق به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: داستان اين نمايش برشي اززندگي سه نسل مختلف است، در واقع "مادر بزرگ يك مقدمه "روايتگر تقابل سه تفكر در سه نسل است.

وي در باره داستان اين نمايش توضيح داد: مادر بزرگ كه نويسنده است وتصميم دارد تا براي ادامه زندگي به خارج از كشور سفر كند وامتياز چاب تمام آثارش را به شوهر قبلي دخترش داده است ،از دخترش زهره وژاله نوه اش ( دختر زهره) دعوت مي كند تا با آنها خداحافظي كند...

پور آذري گفت: نگار عابدي ، آتيه جاويد، سارا پور صبري و معصومه قاسم پور بازيگران اين نمايش هستند .

لازم به ذكر است، حميد پور آذري كارگردان ، طراح صحنه ولباس اين نمايش هم اكنون با گروه تئاتر خود " پاپتي ها" ، در سالن اجتماعات خانه تئاتر مشغول تمرين نمايش "مهاجران" اثر هدايت هاشمي براي شركت دربيست وسومين جشنواره تئاتر فجر است.