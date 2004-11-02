آسيب ديدگي ها مشكل ساز نخواهد بود

اميرعباس لشگري پزشك تيم ملي با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: تعدادي ازبچه ها آسيب ديدگي هاي جزيي دارند كه با انجام تمهيدات لازم درصدد رفع آنها اقدام نموده ايم كه مطمئن هستم قبل ازسفر به مكزيك ازآسيب ديدگي در تيم ملي خبري نخواهد بود.

وي درمورد آمادگي بدني ملي پوشان گفت: تمرينات طبق برنامه مربيان انجام شده است با استفاده ازمكملهاي مجازدركنارغذاي روزانه، كمبودهاي غذايي را رفع كرده ايم، ازنظرفيزيكي، جسماني وروحي اعضاي تيم ملي درشرايط ايده ائلي هستند. وزن بچه ها قبل وبعد ازتمرين كنترل مي شود غيرازيك، دونفركه حداكثريك كيلو اضافه وزن دارند سايرنفرات مشكل اضافه وزن ندارند.

لشگري درمورد شرايط تطبيق با آب وهواي مكزيك گفت: ازطريق سفارت ايران درمكزيك اطلاعات مربوط به شرايط آب و هواي محل برگزاري مسابقات، ميزان رطوبت واختلاف ساعت را كسب كرده ايم. برنامه ريزي لازم انجام شده تا با تمرينات مناسب درمكزيك بدنها را با شرايط هماهنگ كنيم.

پزشك تيم ملي كاراته درپايان گفت: يك هفته قبل ازشروع مسابقات عازم مكزيك مي شويم ودراين مدت فرصت لازم را دراختيار داريم تا با انجام تمرينات لازم بدنها را با شرايط آب وهوايي تطبيق دهيم.