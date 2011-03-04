جلوگیری از پیشرفت افقی شهر کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا کرمی پنجشنبه شب در مراسم افتتاح پنج هزار واحد مسکن مهر در استان کرمان افزود: در سالهای اخیر شاهد تحرک خوبی در زمینه مسکن بودیم اما کرمان هنوز از وجود بافت فرسوده رنج می برد.

وی گفت: شهر کرمان با داشتن هزار و 600 هکتار بافت فرسوده و نزدیک به 500 هکتار بافت تاریخی از وضعیت ویژه ای برخوردار است.

کرمی ادامه داد: بافت فرسوده کرمان نیاز به توجه ویژه ای دارد چرا که سرمایه و ثروت فراوانی در این بافت نهفته است.

رئیس مجمع نمایندگان کرمان ضمن اشاره به زلزله خیز بودن کرمان گفت: یکی از دغدغه ها و نگرانی های ما در شهر کرمان بافت فرسوده و احتمال تخریب این بافت بر اثر زمین لرزه است.

وی ادامه داد: در این زمینه خواستار نگاه ویژه مسئولین امر به این قضیه هستیم چراکه این مهم توقع همه مردم است.