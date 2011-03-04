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۱۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

جلوگیری از پیشرفت افقی شهر کرمان ضروری است

جلوگیری از پیشرفت افقی شهر کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به حاشیه نشینی در کرمان گفت: ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر کرمان از گسترش بی رویه شهر جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا کرمی پنجشنبه شب در مراسم افتتاح پنج هزار واحد مسکن مهر در استان کرمان افزود: در سالهای اخیر شاهد تحرک خوبی در زمینه مسکن بودیم اما کرمان هنوز از وجود بافت فرسوده رنج می برد.

وی گفت: شهر کرمان با داشتن هزار و 600 هکتار بافت فرسوده و نزدیک به 500 هکتار بافت تاریخی از وضعیت ویژه ای برخوردار است.

کرمی ادامه داد: بافت فرسوده کرمان نیاز به توجه ویژه ای دارد چرا که سرمایه و ثروت فراوانی در این بافت نهفته است.

رئیس مجمع نمایندگان کرمان ضمن اشاره به زلزله خیز بودن کرمان گفت: یکی از دغدغه ها و نگرانی های ما در شهر کرمان بافت فرسوده و احتمال تخریب این بافت بر اثر زمین لرزه است.

وی ادامه داد: در این زمینه خواستار نگاه ویژه مسئولین امر به این قضیه هستیم چراکه این مهم توقع همه مردم است.

کد مطلب 1266497

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