لغو پذیرش دانشجو در دوره ارشد مجازی دانشگاه تهران/ ظرفیت به حد نصاب نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم آنکه دانشگاه تهران از مدتها پیش اقدام به انتشار فراخوان ثبت نام در سومین آزمون کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی(مجازی) کرده بود، اما به تازگی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: "به دلیل عدم احراز حد نصاب لازم توسط داوطلبان برای ورود به مرحله دوم و همچنین به دلیل به حد نصاب نرسیدن ظرفیتها برای تشکیل کلاسهای درسی در دانشکده های مدیریت، کارافرینی، محیط زیست و تربیت بدنی و علوم ورزشی، در این رشته ها دانشجو پذیرش نخواهد شد."

آزمون مجازی کارشناسی ارشد رشته های حقوق خصوصی و فلسفه، حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه تهران تنها در پردیس قم و طی روزهای 17، 18 و 19 اسفندماه برگزار می شود.

سیدمهدی قمصری - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در ارتباط با جزئیات پذیرش این آزمون پیش از این گفته بود: با آنکه سازمان سنجش آزمونهای مجازی را از امسال به صورت سراسری برگزار می کند اما بر اساس مجوزی که دانشگاه تهران از وزارت علوم برای جذب دانشجو در نیمسال دوم کسب کرده است این آزمون بار دیگر به صورت جداگانه در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گفته قمصری، پذیرش دانشجو در دوره‌های الکترونیکی بر اساس امتیاز نهایی داوطلب که شامل امتیاز حاصل از آزمون کتبی (50 درصد)، سوابق پژوهشی و اجرایی (30 درصد)، معدل مقطع کارشناسی (20 درصد) و مشروط به احراز کسب 25 نمره از 50 نمره آزمون کتبی صورت خواهد گرفت.

همچنین داوطلبان دو برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته دعوت به مصاحبه خواهند شد و اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از مرحله مصاحبه از طریق سایت دانشگاه تهران اعلام می‌شود.