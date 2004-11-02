فناوري نو، استاندارد سبز، اشتعال و توسعه پايدار اهداف نهمين كنگره مهندسي شيمي است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر سيد نظام الدين اشرفي زاده افزود: كنگره مهندسي شيمي ايران از سال 1371 آغاز شده است و اين كنگره براي اولين بار در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد و در سال جديد نهمين دوره اين كنگره در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران افزود: پس از اعلام فراخوان كنگره در زمان تعيين شده 675 مقاله علمي به دبيرخانه كنگره ارسال شد كه پس از داوري هاي بسيار حساس و علمي 540 مقاله به عنوان مقاله برگزيده انتخاب شد.

وي تصريح كرد: اين كنگره كه با شعار فناوري نو، استاندارد سبز و اشتغال و توسعه پايدار برگزار مي شود 3 كارگاه آموزشي نيز برگزار مي شود. كارگاه آموزشي خواص و رفتار فازي سيالات نفتي و بازيافت مواد زائد خطرناك از عناوين كارگاه هاي آموزشي است كه در طي روزهاي برپايي كنگره برگزار خواهند شد.

دكتر سيد نظام الدين اشرفي زاده افزود: در كنار برگزاري كنگره نمايشگاهي از دستاوردهاي مرتبط با مهندسي شيمي نيز برپا خواهد بود كه 90 شركت و سازمان در اين نمايشگاه حضور خواهند يافت. همچنين يك ميزگرد نيز با حضور اساتيد دانشگاه ها و اهالي فن در ارتباط با تعامل صنعت و دانشگاه برگزار خواهد شد.

وي به حضور تعداد زيادي از محققان خارجي در اين كنگره اشاره كرد و افزود: در اين كنگره 20 مقاله كليدي توسط محققان خارجي ارائه خواهد شد. در اين كنگره محققاني از كشورهاي فنلاند، كانادا، آمريكا، آلمان، ژاپن، انگليس، فرانسه، سوئد و ... حضور خواهند داشت. همچنين تا كنون 1200 نفر محقق داخلي براي شركت در اين كنگره ثبت نام كرده اند.

وي در پايان به حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير نفت در روز افتتاحيه كنگره اشاره كرد.

نهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران طي روزهاي سوم تا پنجم آذر در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي شود.