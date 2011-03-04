آغاز به کار 120 عضو هیئت انتخاب و داوری جشنواره فیلم کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم کیش در بخش‌های مسابقه سینمای ایران (خلیج فارس)، مسابقه سینمای بین‌الملل (حکیم ابن سینا، میراث مشترک)، بخش مسابقه مناطق آزاد، بخش مسابقه فیلمنامه نویسی (کلک فیروزه‌ای)، بخش نوعی نگاه (مسابقه فیلم‌های 262 ثانیه‌ای) و بخش جنبی برگزار می­شود و شرکت آثار در قالب مسابقه فیلم­های سینمایی، کوتاه، مستند، سینمایی ویدیویی، تولید فیلم­های کوتاه موضوعی دربخش "نوعی نگاه"، مسابقه فیلمنامه نویسی، جایزه پیامبراعظم (ص) صورت گرفته است.

هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره آثار رسیده را در قالب­های گروهی جداگانه فیلم‌های سینمایی، سینمایی ویدیویی، فیلم‌های کوتاه، آثار مستند، جایزه پیامبر اعظم (ص) در دو بخش مسابقه سینمای ایران و بین‌الملل، فیلم­های 262 ثانیه­ای ملی و بین­الملل شامل: فیلم­های تولیدی حرفه‌ای و تجربی، هیئت‌های انتخاب و داوری مناطق آزاد، فیلمنامه‌های کوتاه، مستند و خلاصه فیلمنامه سینمایی کار ارزیابی بررسی و ارزشیابی و انتخاب و داوری آثار را انجام می‌دهند.

346 عنوان فیلمنامه در بخش کلک فیروزه‌ای، 510 اثر مستند، 495 فیلم کوتاه، 170 اثر 262 ثانیه‌ای، به همراه فیلم‌های سینمایی رسیده در بخش ملی و آثار سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه و مستند و جایزه پیامبر اعظم ( ص) در بخش بین‌الملل توسط این هیئت‌های انتخاب و داوری بررسی می‌شود.