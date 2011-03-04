به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشهای "دایی وانیا" و "مرغ دریایی" جدیدترین آثار گروه تئاتر "لیو" با حضور حسن معجونی کارگردانی این دو نمایش و سرپرست گروه روز چهارشنبه در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد. معجونی درباره هدف از تولید این دو نمایش گفت: هدف از تولید این دو اثر تمرکز بر روی آنتوان چخوف بود. متون چخوف به نوعی بخشی از دغدغههای ما در جامعه است.
وی نبود هماهنگیهای لازم را برای زمان اجرای این دو نمایش باعث بروز مشکلاتی برای گروه ذکر کرد. سرپرست گروه تئاتر "لیو" در خصوص فعالیتهای آموزشی این گروه در دانشگاههای غیر تئاتری گفت: پروژه بعدی گروه در دانشگاه شهید بهشتی است. فرهنگسازی در افراد و دانشگاههای غیرتئاتری باعث گسترش مخاطبان تئاتر میشود.
معجونی معتقد است در استفاده از متون خارجی بخصوص چخوف دو نگاه وجود دارد که نگاه اول نگاهی اقتباسی است و نگاه دیگر استفاده بدون تغییر از آن نمایشنامه است. وی با اشاره به تأمین هزینههای گروه "لیو" توسط خود گروه گفت: مرکز هنرهای نمایشی هیچ حمایتی از گروههای تئاتری نمیکند. در حالی که تاکید مرکز هنرهای نمایشی بر تشکیل گروه است اما گاهی اوقات مدیران و دستگاههای مربوطه به گروههای تئاتری به جای کمک به عنوان رقیب نگاه میکنند.
معجونی درباره فاز دوم فستیوال مونولوگهای "لیو" گفت: در اردیبهشتماه سال 90 در صورت وجود نداشتن مشکلات ویزا فستیوال مونولوگهای "لیو" بینالمللی میشود. این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر درباره وضعیت تئاتر خصوصی گفت: نگاهها به تئاتر خصوصی متفاوت است و بستر برای تئاتر خصوصی در کشور فراهم نیست. مرکز هنرهای نمایشی نگاهش به تئاتر خصوصی واگذاری و یا انتقال بار مالی از دولت به مردم است. در شرایط فعلی تئاتر نیاز به حمایتهای مالی دارد.
وی ادامه داد: برخی از هنرمندان معتقد هستند که گروههای تئاتری خود باید هزینهها را تامین کنند که این حرکت خطرناک است زیرا نمایش به سمت گیشهای شدن حرکت میکند. باید سیاستگذاریها تغییر کنند و به هنرمندان و گروهها در کشور بها داده شود.
سرپرست گروه تئاتر "لیو" و کارگردان دو نمایش "دایی وانیا" و "مرغ دریایی" با اشاره به شعار مرکز هنرهای نمایشی مبنی بر حمایت از گروههای تئاتری معتقد است مرکز هیچ حمایتی از گروهها نمیکند.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشهای "دایی وانیا" و "مرغ دریایی" جدیدترین آثار گروه تئاتر "لیو" با حضور حسن معجونی کارگردانی این دو نمایش و سرپرست گروه روز چهارشنبه در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد. معجونی درباره هدف از تولید این دو نمایش گفت: هدف از تولید این دو اثر تمرکز بر روی آنتوان چخوف بود. متون چخوف به نوعی بخشی از دغدغههای ما در جامعه است.
نظر شما