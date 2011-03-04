عصام شرف مهره آمریکایی است/ واشنگتن در تلاش برای مصادره انقلاب

" الهامی الملیجی " روزنامه نگار و تحلیلگر نشریه الاهرام العربی در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه در وضعیت مصر نسبت به روزهای اول سقوط مبارک هیچ تغییری حاصل نشده است، درپاسخ به اینکه انتصاب " عصام شرف " به عنوان نخست وزیر جدید مصر که گفته می شود وی از رهبران تظاهرات مردمی در میدان التحریر بوده است، گفت : به نظر من این انتصاب اصلا خوب نیست و آینده خوبی را برای آن نمی بینم. چرا که وی از مهره های آمریکایی است.

وی افزود: مزدوران و جیره خواران آمریکایی هیچ وقت شهید و مجروح تقدیم نمی کنند، اما آنان فقط ثمره انقلاب را چیدند و به نفع خود مصادره کردند.

این تحلیلگر روزنامه الاهرام العربی تاکید کرد: این انقلابی ها هستند که برای انقلاب شهید و زخمی می دهند و خود را قربانی می کنند همه اینها بعد از سقوط مبارک به میدان آمدند نه قبل از آن.

الملیجی با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد که "عصام شرف " یکی از وزرای کابینه "احمد نظیف" نخست وزیر دوره "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مخلوع مصر بوده است، گفت : وزارت حمل و نقل یکی از بدترین وزارتخانه ها در تاریخ معاصر مصر بود.

این روزنامه نگار عرب زبان تاکید کرد : معیار انتخاب "عصام شرف" به عنوان نخست وزیر جدید مصر تنها میزان سرسپردگی به آمریکا و همچنین فساد وی است.

الهامی با اشاره به عضویت "عصام شرف" در کمیته ای که "محمد البرادعی" و "احمد زویل " یکی از دانشمندان شیمی مصر عضو هستند، این کمیته را کاملا سرسپرده آمریکا خواند و انتصاب وی را به عنوان نخست وزیر جدید مصر دسیسه ای کاملا آمریکایی دانست.

این روزنامه نگار همچنین درپاسخ به اینکه برخی براین باورند که استعفای "عصام شرف" بعد از واژگونی قطار قلیوب به معنای مخالفتش با رژیم مبارک بود، گفت: اگر چنین بود چرا درآن زمان مخالفتش را اعلام نکرد، برعکس او عضو کمیته های سیاسی بود که جمال مبارک ریاست آن را برعهده داشت.

الهامی الملیجی درباره هدف آمریکا از روی کارآوردن "عصام شرف" به مهر گفت : آمریکایی ها درحقیقت می خواهند زمینه را برای مراحل آتی آماده کنند تا بتوانند به طور کامل زمام امور و قدرت را در مصر در دست بگیرند که این اقدام را نمی توان به جز سرقت و مصادره انقلاب مردمی مصر نام نهاد.

مصاحبه : معصومه فروزان