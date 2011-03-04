به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمها برای اولین بار توسط جمعی از دانشجویان طلبه دانشکده صدا و سیمای قم در مقطع کارشناسی ارشد رشته تهیهکنندگی با حمایت بخش نوعی نگاه جشنواره کیش به شهر قم شهر تاریخ، فرهنگ، اندیشه و بزرگان علم و دین در بخش 262 ثانیهای تولید شدند.
فیلمهای تولیدی مورد نظر در زمینههای مختلف از جمله مرقد حضرت معصومه (س)، حوزه علمیه، فرش قم، بازار قم، شیخ عباس قمی، طلاب هندی، میرزای قمی، قلعه فلک الافلاک، قاب قرآنی کرمان و ...است.
ستاد برگزاری جشنواره در راستای تعامل و تبادل افکار و اندیشههای خلاق فیلمسازان وهمچنین، کشف استعدادهای جوان در نظر دارد مسابقه فیلمهای 262 ثانیهای (حروف ابجد ایران) را تحت عنوان "نوعی نگاه"، با موضوعات محوری در دو بخش ملی و بینالملل جشنواره طراحی کرده است، که سینماگران و فیلمسازانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه و آذربایجان، هند و لبنان و ... شرکت کردند.
حدود 130عنوان فیلم توسط فیلمسازانی از شیراز، یزد، اصفهان، بوشهر، تهران، کرمانشاه، هرمزگان، کردستان، خراسان رضوی، قزوین، قشم، کرج، کیش، شهرری، رودبار، آستارا، قم، کرمان، خرم آباد، اردبیل، همدان، رشت، لاهیجان، ساری، تبریز و.. تولید شده است.
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