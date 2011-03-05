امیرحسین علم‌الهدی درباره وضعیت اکران فیلم‌ها در سال 90 به خبرنگار مهر گفت: امسال نسبت به سال گذشته فیلم‌های بهتری داریم، برنامه‌ریزی درست برای اکران این فیلم‌ها می‌تواند به نفع سینمای ایران باشد. در سال 90 دو خطر سینمای ما را تهدید می‌کند، صحبت کردن درباره این معضلات به معنای سیاهنمایی نیست، ما تحلیل داریم و اگر دوستان معاونت سینمایی با ما تفاوت نگاه دارند دوست داریم که در این باره با هم صحبت کنیم.

وی ادامه داد: از سال پیش هشدار داده بودیم که اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها برای سینما و حوزه فرهنگ خسارت زیاد دارد، همین الان هزینه‌های نگهداری سینما 500 درصد افزایش دارد، چه طور می‌توان با این ارقام و با توجه به فروش فیلم‌ها سینماداری را حفظ کرد؟

این کارشناس حوزه نمایش گفت: در این شرایط دولت و مجلس از قانون سه درصد افزایش بر افزوده صحبت می‌کنند. ما در سینمای ایران بحران مخاطب داریم، طبق آمار هر شش سال یکبار ایرانی‌ها به سینما می‌روند و در هر سال ده دقیقه فیلم می‌بینند. سینمای ایران چه ارزش افزوده‌ای دارد که سه درصد مالیات به آن تعلق بگیرد؟

علم‌الهدی افزود: برای سال 90 باید هزینه سینما رفتن را برای مخاطب کاهش بدهیم، حمل و نقل افزایش داشته، قیمت خوراکی‌ها و امکانات جانبی سینما رفتن افزایش دارد. من مخاطب ترجیح می‌دهم به جای رفتن به سینما، سی دی فیلم‌ها را از سرکوچه بخرم. ما باید برای نجات سینما نقشه راه داشته باشیم و به گفته مقام معظم رهبری به مهندسی فرهنگی نیاز داریم.

وی درباره اکران نوروزی گفت: تنوع فیلم‌ها می‌تواند اکرانی قابل قبول را در سال 90 رقم بزند، فیلم‌های "اخراجی‌ها 3" و "ورود آقایان ممنوع" کمدی‌هایی جذاب هستند که می‌توانند برای مخاطب دوست‌داشتنی باشند، اما اکران همزمان چند کمدی در مقطعی کوتاه به صلاح سینما و این فیلم‌ها نیست.

این کارشناس سینما گفت: کاش فیلم فاخر "جدایی نادر از سیمین" بلافاصله بعد از جشنواره اکران می‌شد، اتفاقی که برای "چهارشنبه سوری" در سال 84 افتاد و موفق بود، نمایش پنج فیلم پرفروش در نوروز به صلاح نیست. در برنامه‌ریزی اکران دنبال تعامل و رفاقت باشیم و جنگ‌های فرسایشی را تمام کنیم تا سینمای ایران شرایط بهتری داشته باشد.

امیرحسین علم‌الهدی تاکید کرد: سینمای ایران قابلیت اکران پنج فیلم مخاطب عام در مقطعی کوتاه را ندارد. همه نمی‌توانند در این سینما میلیارد شوند، فیلم‌هایی می‌توانند به سودآوری برسند که در سال 90 سه میلیارد به بالا فروش کنند. سینما برای رسیدن به موفقیت به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد در کوتاه‌مدت نمی‌توان برای سینما به دنبال راه حل بود.