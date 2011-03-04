امروز سخن گفتن از فتنه جایی ندارد / از تفرقه بپرهیزید

به گزارش خبرنگار مهر در قم آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان بزرگ امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به توطئه های دشمنان به ویژه آمریکا و صهیونیست ها در امور داخلی کشور اظهار داشت: آمریکا در جریانات مختلفی دچار شکست شد و می خواهد جبران کند.از این رو سعی می کند از طریق حرکت های کاریکاتوری و دامن زدن به جریان اغتشاشات، ضدانقلاب ها را در داخل کشور فعال کند که اولا نگذارند انقلابی که به الگوی دیگران تبدیل شده تا آخر خط به عنوان تابلوی هدایت باقی بماند و ثانیا همزمان ما را به مسائل داخلی مشغول کند.

وی اضافه کرد: به ملت رشید ایران عرض می کنم که خطی که بعد از راهپیمایی 22 بهمن شروع شده بر اساس تحقیقات مستند از سوی آمریکا و اسرائیل تحمیل می شود.

خطیب جمعه قم خاطرنشان کرد: امروز سخن گفتن از فتنه جایی ندارد به خاطر اینکه فتنه در شرایط غبارآلود مطرح می شود ولی امروز شرایط اغتشاشگران به نوعی شرایط حضور ضد انقلابی آنها در کشور است.

امام جمعه قم با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم در قبال توطئه های دشمنان تاکید کرد: ملت ما در مقابل همه آنچه که می گذرد حاضر نیستند حتی وقت بگذارند و فکر کنند. مردم ما خم به ابرو نمی آورند و با نشاط و آرامش خود را برای ورود به سال جدید آماده می کنند.

حوادث کشورهای عربی عبرت تاریخی است

حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود شرایط جهان اسلام، جهان عرب و منطقه را حساس خواند و اظهار داشت: متاسفانه دیکتاتورهایی که سالها از مردم خود فاصله گرفته بودند امروز که با این خیزش اسلامی مواجه شدند به جان مردم افتادند و با هواپیماهایی که از پول این ملت تهیه شده مردم را بمباران می کنند.

وی ادامه داد: قذافی با شعارهای ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی کودتا کرد و 42 سال از کودتای او می گذرد اما در سالهای اخیر با آمریکا وارد معامله شد و تمام تاسیسات هسته ای را یکجا به آمریکا داد که این اوج خیانت به ملت مسلمان است.

امام جمعه موقت قم گفت: امروز که خیزش بزرگ اسلامی در این کشور شکل گرفت آمریکا ناوهای خود را به نزدیکی ساحل لیبی رساند که قذافی را تهدید کند تا از قدرت کناره گیری کند.

وی این حوادث را نوعی عبرت تاریخی دانست و گفت: هر کسی که متکی به مردمش نباشد و متکی به بیگانگان باشد چنین سرنوشت محتومی نصیبش می شود.

حسینی بوشهری خطاب به سردمداران آمریکا تاکید کرد: این جنبش بیداری و مردم منطقه و لیبی اجازه نخواهند داد که شما مثل عراق و افغانستان به این کشورها حمله نظامی کنید و اگر حمله کردید گور خودتان را کنده اید.

امام جمعه قم ادامه داد: ما شاهد جریان بیداری و اسلام خواهی که ماهیت ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی دارد از یک سو و جریان افول قدرت و هیمنه آمریکا و اسرائیل از سویی دیگر هستیم.

حسینی بوشهری خطاب به مردم منطقه اظهار داشت: حساسیت منطقه را درک کنید و هوشیاری خود را در قبال توطئه ها حفظ کنید تا انقلاب شما را مصادره نکنند. از تفرقه بپرهیزید که این عامل یکی از شگردهای اصلی آمریکا و استکبار جهانی است.

حسینی بوشهری ادامه داد: حضورتان را تا نتیجه نهایی حفظ کنید و بعد از آن نگهداری نتیجه مهمتر از خود نتیجه است و مثل مردم ایران چون کوهی در برابر استکبار بایستید.

به یاری مستمندان بشتابید

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک بودن سالروز تاسیس کمیته امداد به دستور امام خمینی و همچنین فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری گفت: در آستانه سال نو قرار داریم و بسیاری از مستمندان معلوم نیست بتوانند برای فرزندانشان لباس نو تهیه کند. اسلام به ما اجازه نمی دهد که خودمان از همه امکانات برخوردار باشیم ولی در همسایگی ما افرادی باشند که از حداقل امکانات محروم باشند.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی در سال 57 به منظور رسیدگی به مستمندان و ایتام تاسیس شد و این نهاد در طول این سالها ثابت کرد که خدمتگزار خوبی برای جامعه است و کسانی که در راس این نهاد مقدس قرار دارند جزء زجر دیدگان قبل از پیروزی انقلاب هستند.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن 18 اسفندماه سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خاطر نشان کرد مسجد پایگاه دینی ماست و امروز که جوانان و نوجوانان ما با تهاجم فرهنگی مواجه هستند والدین باید سعی کنند آنها را با مساجد ونماز جمعه مانوس کنند چرا که این مکان های مقدس می تواند به دلها نورانی بخشد.