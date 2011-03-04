تصاویراولین راهپیمایی فضایی درآخرین ماموریت/ بازتاب زمین بر کلاه فضانورد

به گزارش خبرگزاری مهر، "استیو بوون" و "آلوین درو" دو فضانوردی هستند که با سپری کردن 6 ساعت و 30 دقیقه اولین راهپیمایی فضایی آخرین ماموریت شاتل کهنه کار ناسا را برای انجام برخی از تعمیرات و بهبود بخشهایی از ایستگاه انجام داده و به پایان رساندند.

در پایان این راهپیمایی فضایی سکوی مورد نیاز برای نصب کردن اتاق جدید و تانک خنک کننده از کار افتاده ای برای جابجایی و نصب نمونه سالم و جدید آماده شد.

بازتاب زمین

سایه آبی رنگ زمین بر روی شیشه کلاه فضانورد "آلوین درو" بازتاب پیدا کرده است

وی به همراه همکارش در اولین راهپیمایی فضایی آخرین ماموریت شاتل دیسکاوری کابل نیرویی را نصب و اتاقک انتقال آمونیاکی را جابجا کردند و آزمایش "پیامی در بطری" ژاپنی ها را انجام دادند

"آلوین درو" و "استیو بوون"

اختلال در بازی روباتیک ایستگاه یکی از این دو را برای 20 دقیقه معطل باقی گذاشت

با این حال طی این مدت زمان آنها به کارهای دیگر رسیدگی کردند

دو فضانورد حین انجام وظایف خود برای دوربین دست تکان می دهند

خروج به خلاء

آلوین درو در حال خارج شدن از اتاقک هوای ایستگاه

وی دویستمین انسانی است که در فضا راه می رود

راهپیمایی بر فراز زمین

دو فضانورد کارهای مرتبط به حفظ و نگهداری از ایستگاه را انجام می دهند

راهپیمایی در حال پایان

تصویر ایستگاه بین المللی فضایی از دید شاتل دیسکاوری