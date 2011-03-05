واکنش به انگشت نگاری درعربستان/ اقدام متقابل؛ مرسوم در روابط خارجی

رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با انجام انگشت نگاری از اتباع ایرانی در فرودگاه های عربستان سعودی تصریح کرد: کشورهای مختلف ممکن است ادعا کنند برای نکات ایمنی و حفاظت نسبت به افرادی که وارد کشور می شوند از یک اقداماتی به صورت خاص استفاده می کنند.

وی افزود: برخی کشورها می گویند چون هویت افراد ممکن است در گذرنامه ها دچار جعل شود ما برای محکم کاری اقدامات دیگری انجام می دهیم تا مطمئن شویم این فرد هویتش صحیح است و به همان شکل ثبت شود.

مهمانپرست ادامه داد: برخی برای احراز هویت از انگشت نگاری استفاده می کنند، برخی از روش اسکن چشم و می گویند این دو روش ویژگی هایی دارد که نمی توان دو نفر را یافت که اثر انگشت و یا ویژگی های قرنیه یکسانی داشته باشند.

مهمانپرست اظهار داشت: اینکه کشورها برای ورود و خروج افراد به کشورشان چه اقداماتی انجام دهند بستگی دارد که درجه امنیتی و حفاظت را در چه سطحی تعریف کرده باشند.

وی افزود: آنچه که در وزارت امور خارجه در رابطه با همه موارد مرسوم است اصلی است به نام عمل متقابل که این را هم همه کشورها در دستور کار دارند که فقط به این مورد نیز بر نمی گردد. به عنوان مثال در بحث تشریفات نیز شما وقتی در سطح وزیر، نخست وزیر یا رئیس جمهور سفری به کشور دیگری انجام می دهید باید دید آداب پروتکلشان چیست؟ در فرودگاه چه کسی به فرودگاه می آید اگر مقام همتا بیاید یعنی استقبال در بالاترین سطح انجام شده است.

مهمانپرست تصریح کرد: در چنین مواقعی وقتی کشوری در بالاترین سطح استقبال انجام می دهد انتظار دارد که طرف مقابل نیز همین کار را انجام دهد. اما فرض کنید یک وزیری عازم می شود طرف مقابل از پیش اعلام می کند که در پروتکل ما این نیست که مقامات رسمی استقبال کنند فقط یک نفر از تشریفات در فرودگاه حضور می یابد تا راهنمایی کند و همتا در محل وزارتخانه استقبال انجام می دهد ما هم می گوییم با شما به همین شیوه عمل می کنیم که این ارتباطی با دیگر کشورها نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه با ذکر مثال دیگری در رابطه با انجام عمل متقابل از سوی دستگاه سیاست خارجی بیان داشت: ممکن است ما روز ملی برگزار کنیم در برخی کشورها در مراسم روز ملی ما ممکن است چند وزیر شرکت کنند. مقامات عالیرتبه حضور یابند حتی نخست وزیر یا رئیس جمهور شرکت داشته باشد وقتی به این شکل رفتار می کنند ما نیز در مراسم روز ملی آنان به مقامات عالیرتبه توصیه می کنیم که در سطح خوب شرکت کنند. این در حالیست که ممکن است برخی کشورها بگویند در پروتکل ما این آمده که در مراسم روز ملی یک نفر در سطح معاون وزیر به عنوان نماینده دولت شرکت می کند که در این صورت ما نیز در ایران در همین سطح شرکت می کنیم و این موضوعات نباید برای طرفین ناراحت کننده باشد چون عمل متقابل است.

مهمانپرست با اشاره به موضوع انگشت نگاری از اتباع ایران با بیان اینکه این موضوع نیز شامل عمل متقابل می شود گفت: اگر کشوری بگوید من برای مقررات ایمنی خودم و برای حفاظت ها در ورود و خروج اتباع اسکن چشم یا انگشت نگاری می کنم ما هم می گوییم همین کار را برای حفاظت و امنیت کشور خود نسبت به اتباع کشور شما اعمال می کنیم. این جزء برنامه های طبیعی وزارت خارجه است و مربوط به کارهای کنسولی می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تجهیز فرودگاه های کشور به امکانات مورد نیاز تصریح کرد: این برنامه ریزی برای انجام عمل متقابل نسبت به ورود و خروج اتباع است اما در مجموع باید گفت حساسیت نسبت به انگشت نگاری یا اسکن چشم اتباع وجود دارد و این موضوع بررسی دقیق می شود و اینکه با چه کیفیتی با اتباع ما رفتار می شود رصد می شود.