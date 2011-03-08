زردکوه بختیاری مملو از زباله/ جاذبه هایی که در میان فقر امکانات گم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کوهرنگ، زردکوه بختیاری که دامنه آن را انبوهی از سفیدی مطلق برف پوشانده و سپیدی دانه های برف معجزه هایی از زیبایی هستند وهر بلور، شاهکاری از طراحی است که تکرار نمی شود.

زردکوه بختیاری که هم اکنون انباشته از سفیدی برف است و همواره برای مردم سختکوش این سرزمین پیام آور سرسبزی، برکت و امید بوده است و قله های سپید برفی آن در تیرماه می درخشد نیز اکنون ازلکه دار شدن پیراهن سفید خود رنج می برد.

بعد از یک روز شلوغ در پیست اسکی شهرستان کوهرنگ در دامنه زردکوه آن همه زیبایی جای خود را به زباله های رنگین داده است.

دانه های برف، معجزه هایی از زیبایی هستند و ناراحت کننده است که دیگران این زیبایی را نمی بینند و آن را تحسین نمی کنند و به راحتی این همه زیبایی را با زباله از بین می برند.

سفیدی برف که نشان از پاکی دارد اکنون در میان این همه زباله که سوغات مردم برای زردکوه بختیاری بوده است گم شده است.

پیست اسکی چلگرد در نزدیکی تونل کوهرنگ یکی از مناسبترین پیستهای اسکی ایران محسوب می شود.

این پیست با طول ۸۰۰متر و با شیب مناسب از مشهورترین پیستهای ناحیه زاگرس محسوب است و علاوه بر این حجم انبوه برف، امکانات مناسب اسکی و همجواری با منطقه کوهرنگ نیز بر این زیباییها افزوده است و این پیست همه ساله زمستانها پذیرای ورزشکاران زمستانی است.

با قدم زدن در منطقه وسیع این پیست زباله های فراوان اعم از پوست میوه جات، خوراکی ها، تخمه و....چشم هر بیننده ای را خیره می کند و این همه زیبایی در یک لحظه کمرنگ می شود.

یکی از مسافران این پیست در گفتگو با خبرنگار مهر در کوهرنگ گفت: از دیدن این زباله ها بر روی برف بسیار دلگیر و ناراحت هستم.

وی افزود: خداوند این همه زیبایی به ما داده و ما براحتی آن را از بین می بریم.

عکس تزئینی است

وی همچنین به کمبود امکانات در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: همین ریختن زبالها بر روی برفها به خاطر وجود نبود سطح های زباله در جای جای پیست است.

وی به عدم وجود پارکینگ در این محل اشاره کرد و بیان داشت: به علت وجود نداشتن پارکینگ و جای پارک من ماشینم را در سه کیلومتری پیست پارک کرده ام و تا اینجا با خانواده پیاده آمده ام.

مسافر دیگری که از استان اصفهان به این شهرستان سفر کرده بود به عدم وجود سرویس بهداشتی مناسب برای مسافران اشاره کرد و بیان داشت: سرویس های بهداشتی اینجا مناسب نبوده و جوابگوی این همه جمعیت نیست.

وی با اشاره به صف طولانی برای سرویس بهداشتی اشاره کرد و عنوان کرد: یک ساعت طول کشید تا بتوانم از این سرویس بهداشتی استفاده کنم که اصلا این سرویس های بهداشتی شرایط خوب و مناسب نیز نداشتند.

مسافر خارجی دیگری که از کشور هلند آمده بود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ زیبا ترین مکانی بوده که تاکنون در عمرم دیده بودم اذعان داشت: پیست اسکی چلگرد استعداد بالایی برای تبدیل شدن به پیست بین المللی و مسابقات بین المللی دارد.

وی افزود: آب و هوای مطبوع در کنار آبشار و پیست اسکی اینجا را به منطقه ای رویایی تبدیل کرده است.

یک پزشک مسافر نیز به عدم وجود نطارت بهداشتی بر فروشندگان سیار اشاره کرد و بیان داشت: فروش آش رشته و شیر کاکائو و چای توسط فروشندگان سیار بر روی وانت خود اصلا بهداشتی نیست و موجب به خطر انداختن سلامتی مردم می شود.

وی همچنین از ممنوع نشدن تیوپ سواری در این محل گلایه مند شد و بیان داشت: از صبح تا الان که ظهر است خودم شاهد آسیب بسیاری از جوانان دراثر تیوپ سواری بودم.

وی عنوان کرد: با وجود امکانات پیست و اسکی و مربیان کارآزموده بهتر است مردم به سمت اسکی واستفاده از این امکانات باشند و استفاده از تیوپ که بسیار خطرناک و موجب صدمه به ستون فقرات می شود بپرهیزند.

شهرستان کوهرنگ بختیاری با مرکزیت شهر چلگرد به دلیل داشتن جاذبه های طبیعی یک شهرستان توریستی، سیاحتی، عشایری و ورزشی محسوب می شود.

در این منطقه گردشگران می توانند از مناظر طبیعی تونل کوهرنگ، چشمه دیمه، چشمه کوهرنگ، دشت لاله های واژگون، فضاها و سکونت گاه های عشایری، ارتفاعات زردکوه بختیاری، پیست اسکی چلگرد، غار یخی چما، آبشار شیخ علی خان، روستای شگفت انگیز سرآقا سید، جنگل های بازفت، ایلراه پلکانی و پل خدا آفرین دیدن کنند.

بی تردید اگر در شهرستان توریستی کوهرنگ سرمایه گذاری مناسبی انجام گیرد، این شهرستان می تواند مکانی مناسب برای جذب توریست هایی از داخل و خارج باشد، زیرا دارای شرایط خاصی از نظر آب و هوایی است به طوریکه در فصول مختلف سال پذیرای گردشگران است.

شهرستان کوهرنگ در فاصله 80 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار گرفته است.

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گزارش: سید محمد رضا موسوی