دعای تحویل سال نو نماد معنویت نوروز است

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه معنویت در عید باستانی نوروز گفت: نوروز پدیده فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود و در پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی بحث معنویت نهفته است.

وی افزود: بحث تغییر فصل یا استفاده از دعای مشهور تحویل سال اوج معنویت پیام نوروز است. اگر رویکرد فرهنگی و معنوی به نوروز داشته باشیم آثار و برکات بسیاری برای جامعه به همراه دارد

حجت‌الاسلام نیک نژاد اظهار داشت: انسان می‌تواند همزمان با تغییر فصل و طبیعت به تغییر درون خود کمک کند. این تغییر می‌تواند منتهی به تغییر رفتار، منش و نگاه به عالم هستی و خلقت باشد. در این صورت نوروز می‌تواند پیامهای معنوی بسیاری را در رابطه با مفاهیمی چون توحید، معاد، ولایت، رسالت، امامت و نوبت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه از نوروز می‌توان بیشترین بهره‌برداری معنوی را کرد گفت: دعای تحویل سال مهمترین عامل افزایش معنویت است. سفارش تلاوت قرآن و سوره‌های مختلف قرآن، دعاهایی که در این رابطه وجود دارند خود مؤلفه‌های معنوی نوروز هستند. علاوه بر اینکه تغییر طبیعت ، شکوفه‌ها و جوانه‌های درختان می‌توانند روحیه امید به آینده و نشاط را در اقشار مختلف ایجاد کنند.

نیک نژاد همچنین گفت: ما از عید نوروز به عنوان یک عید باستانی یاد می‌کنیم اما براساس روایات عید ما مسلمانان روزی است که از خداوند نافرمانی نکنیم و در مقابل ذکر ، عبادت و بندگی خداوند مورد توجه قرار گیرد و ارتباط با خداوند استحکام پیدا کند.

رئیس سازمان تبلیغات استان تهران تأکید کرد: صله رحم ، نظافت و پاکیزگی ، پوشیدن لباس نو، رفع کدورتها و شکافها، صیقل دادن دل می‌توانند نمونه‌هایی از بحثهای معنوی و فرهنگی نوروز باشند که بسیار مورد سفارش قرار گرفته‌اند و بهتر است همراه این حرکتها نور الهی در دل انسان قرار گیرد تا انسان از این عید باستانی بهره معنوی ببرد.