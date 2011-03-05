نوروز نشانه گرایش انسان به معنویت و توکل به خالق است

حجت الاسلام سید محمد ثقفی استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در رابطه با جایگاه معنویت در نوروز ایرانیان به خبرنگار مهر افزود: از آنجا که جامعه ما مذهبی است، در نوروز و زمان تحویل سال معمولا ایرانیان به اماکن مذهبی چون مشهد، قم و شیراز می روند و آغاز سال را با دعا آغاز می کنند.

استاد جامعه شناسی دین تأکید کرد: این سمبل نشانه گرایش به نوعی معنویت، دعا، پناه به خدا و توکل به خدا است.

وی با اشاره به مؤلفه های فرهنگی نوروز و ارتباط آنها با بحث معنویت اظهار داشت: نوروز آداب اجتماعی را شامل می شود که می توان میان این آداب با بحث معنویت نیز ارتباطی قائل شد.

حجت الاسلام ثقفی در ادامه تصریح کرد: نوروز از نظر روانی و روانشناسی هم کارکرد فردی و هم کارکرد اجتماعی دارد. حلالیت خواستن، نادیده گرفتن کینه ها، صله ارحام، عیدی دادن و رسیدگی به بیماران نوعی تحکیم روابط اجتماعی است که درمیان مؤلفه های معنوی نوروز قرار می گیرد.

به گزارش مهر، ارزشها و سنتهای نوروز همان ارزشها و سنتهایی است که اسلام برآنها تأکید دارد و اگر هرمناسبت دیگری هم دارای چنین ارزشها و سنتهای معنوی باشد شرع آن را مطلوب تلقی می کند.

در قرآن از زنده شدن طبیعت و خاک و درختان به عنوان زنده شدن مردگان در قیامت یاد و تأکید شده است همانطور که زمین به ظاهر مرده زنده می شود، انسان هم در قیامت زنده می شود. از این رو همراه با این پدیده طبیعی، ایرانیان مسلمان این دگرگونی در طبیعت و آغاز زندگی را با معنویت قرآن شروع می کنند.

زمانیکه سال نو با قرآن، دعا و یاد خدا آغاز می شود، صفای خاصی به دل انسان می دهد و انسان امیدوار است تا آخر سال اینگونه با دعا و معنویت طلب حاجت کند. این مسئله ناشی از روحیه ایمانی شخص بوده و ضمن اینکه او را به خدا نزدیک می کند، از چنگال مادیات صرف نیز خارج می کند.