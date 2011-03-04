امیدوارم سلیمی رکورد رضازاده را بشکند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی که به عنوان مهمان ویژه در رقابت‌های وزنه برداری جام نامجو در رشت حضور پیدا کرده، در خصوص مسابقات دسته فوق سنگین گفت: زمانی من امیدوار بودم که بتوانم رکورد حسین رضازاده را بشکنم اما حالا بهداد سلیمی در موقعیت شکستن رکورد جهان قرار گرفته است.

وی افزود: از صمیم قلب برای او آرزوی موفقیت می کنم. بهداد وزنه بردار شایسته‌ای است که با ادامه این روند می تواند به قدرت بلامنازع سنگین وزن جهان برای چند سال متوالی مبدل شود.

علی حسینی طبق رای نهایی کمیته دادرسی فدراسیون جهانی وزنه برداری، تا پایان عمر از شرکت در رقابت‌های وزنه برداری محروم است اما وکلای این وزنه بردار امیدوارند که بتوانند نظر دادگاه عالی ورزش را برای لغو محرومیت مادام العمر تغییر دهند.

علی حسینی در باره آخرین وضعیت پرونده‌اش گفت: خوشبختانه همه چیز به خوبی در حال انجام است و وکلای من ابراز امیدواری می‌کنند که بتوانند رای محرومیتم را کاهش دهند. البته آنها بیشتر با پدرم در ارتباط هستند اما من هم خیلی امیدوارم و دعا می کنم که به امید خدا این اتفاق روی دهد.

پرونده سعید علی حسینی همراه با آخرین دفاعیات نماینده فدراسیون وزنه برداری دو هفته پیش به دادگاه عالی ورزش (CAS) در سوئیس ارسال شد و طبق مقررات، این دادگاه موظف است طی یک هفته آینده نظر نهایی خود را در مورد میزان محرومیت وزنه بردار کشورمان اعلام کند.