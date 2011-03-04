درخواست دادگاه بین المللی نقض حاکمیت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "محمد رعد "گفت : درخواست اطلاعات دقیق و انگشت نگاری لبنانی ها از سوی دادستان دادگاه بین المللی دلیل دیگری بر سیاسی کاری این دادگاه است.

وی افزود: این درخواست با همه توافقات میان دولت و این دادگاه نیز مغایرت دارد و در واقع نقض حاکمیت لبنان به شمار می رود این اقدام خطرناکی است.

رعد تصریح کرد: آنچه امروز دادستان دادگاه بین المللی می خواهد انگشت نگاری از رئیس جمهور و روسای سابق و خانواده هایشان و رئیس مجلس کنونی و روسای سابق، نخست وزیر مکلف و نخست وزیران سابق، نمایندگان پارلمان، مراجع دینی، نظامی و بقیه فرزندان این ملت و مالکان خودرو در لبنان است.

وی اظهار داشت : آیا هیچ انسان شریفی این را می پذیرد؟ این درخواستها مشکوک است و جنبه اطلاعاتی دارد به ویژه که ما در جنگ با رژیم صهیونیستی قرار داریم.

رعد ادامه داد: در دادگاه بین المللی افرادی با تابعیتهای آلمانی، آمریکایی، قراقستانی و غیره وجود دارد. ما حجم ارتباط آنها با دستگاههای ضد مقاومت لبنان را می دانیم. آمریکا در تلاش است که به هر نحو ممکن به برخی اطلاعات حساس لبنان دست پیدا کند.