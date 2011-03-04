بازداشت گسترده مخالفان خاندان آل سعود در شرق عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع آگاه اعلام کردند که مقامات سعودی دست به بازداشت گسترده کسانی زدند که در تظاهرات اخیر القطیف شرکت کرده بودند. برخی از بازداشت شدگان در همان مکان برگزاری تظاهرات بازداشت شده اند.

این منابع تاکید کردند: "حسین العلق" و "حسین الیوسف" از نویسندگان عربستانی به سبب شرکت در تظاهرات روز چهارشنبه القطیف و درخواستشان برای آزادی زندانیان سیاسی بازداشت شده اند.

منابع مذکور تصریح کردند: العلق از برابر منزلش در نیمه شب به مرکز پلیس تاروت برده شده و الیوسف نیز در حین تظاهرات بازداشت شده است.

تا کنون درباره این بازداشتها واکنش رسمی از سوی مقامات سعودی منتشر نشده است.

از سوی دیگر "توفیق السیف" از فعالان سیاسی عربستانی گفت : تظاهرات القطیف نشانه نگرانی مردم از ادامه بازداشتها در کشور است که بدون هیچ حکمی صورت گرفته است. تعامل مثبت با این موضوع سبب می شود که اوضاع اجتماعی به مرحله حادی نرسد.

شایان ذکر است که نیروهای عربستانی اخیرا تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی را متفرق کردند. اخیرا بیانیه های پایگاههای اجتماعی نیز زیاد شده است.