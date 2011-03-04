به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری گاه و بیگاه مسابقات فوتبال در ورزشگاه تختی تهران باعث شده تا عوامل این ورزشگاه از قوانین حاکم بر ورزشگاه‌های کشور بی اطلاع باشند. بطور مثال فردی که امروز مقابل درب ورودی ورزشگاه تختی ایستاده بود، از تمدید نشدن مدت اعتبار کارت‌های خبرنگاران بی اطلاع بود و با این توجیه که "کارت‌های شما برای سال 88 است" اجازه ورود به آنها نمی داد.

او حتی زمانیکه اصرار خبرنگاران را دید و متوجه شد که کارت‌های خبرنگاری برای سال 89 در اختیار خبرنگاران قرار نگرفته است، با بیان این جمله که "سعیدلو را نمی شناسم" بی توجهی خود را به خبرنگارانی که تاکید داشتند، مسئولان سازمان تربیت بدنی از تمدید نشدن کارت‌های خبرنگاری مطلع هستند، نشان داد.

این فرد در نهایت با ورود خبرنگاران به ورزشگاه موافقت کرد اما به آنها هشدار داد بعد از به صدا در آمدن سوت پایان بازی اجازه حضور در کنار زمین و اتاق کنفرانس را نخواهند داشت.