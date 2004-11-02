  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۰

آثار 2 عكاس ايراني درنمايشگاه بين المللي عكاسي هندوستان

آثار 2 عكاس مشهدي ، مورد پذيرش هيات داوران مسابقه بين المللي عكاسي DUM DUM هندوستان قرارگرفت و به نمايشگاه راه يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران درچهل و هفتمين نمايشگاه عكاسي DUM DUM  كه از دهم آبان  ماه 1383  و تحت  نظارت  فياپ ( فدراسيون جهاني عكاسي هنري ) در شهر كلكته هندوستان آغاز به كار كرده ، آثار  عكاسي " گوهر دشتي " و ابراهيم بهرامي از مدرسين انجمن سينماي جوانان ايران - دفتر مشهد  در كنار ديگر آثار منتخب هيات داوران به معرض ديد عموم علاقمندان در آمده است.

 گفتني است كه به برگزيدگان اين مسابقه بين المللي عكاسي ، مدال هاي طلا ، نقره و برنز و پلاك هاي افتخار " فياپ" اهدا خواهد شد.

کد مطلب 126665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها