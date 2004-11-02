آثار 2 عكاس ايراني درنمايشگاه بين المللي عكاسي هندوستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران درچهل و هفتمين نمايشگاه عكاسي DUM DUM كه از دهم آبان ماه 1383 و تحت نظارت فياپ ( فدراسيون جهاني عكاسي هنري ) در شهر كلكته هندوستان آغاز به كار كرده ، آثار عكاسي " گوهر دشتي " و ابراهيم بهرامي از مدرسين انجمن سينماي جوانان ايران - دفتر مشهد در كنار ديگر آثار منتخب هيات داوران به معرض ديد عموم علاقمندان در آمده است.

گفتني است كه به برگزيدگان اين مسابقه بين المللي عكاسي ، مدال هاي طلا ، نقره و برنز و پلاك هاي افتخار " فياپ" اهدا خواهد شد.