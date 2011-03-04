50 کشته در حملات جنون آمیز مزدوران قذافی/ تظاهرات گسترده در بنغازی و مصراته

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه العربیه و الجزیره گزارش دادند که صدها نفر در منطقه" تاجوراء" در طرابلس تظاهرات کردند همچنین تظاهرات گسترده ای در بنغازی و مصراته علیه قذافی برگزار شد.

اخبار دیگر اینکه هم اکنون درگیری شدیدی میان گردانهای قذافی و انقلابیون در راس لانوف در جریان است و هواپیماهای رژیم قذافی اقدام به بمباران منطقه می کنند همچنین علاوه بر ایجاد شکاف میان گردانهای قذافی در این منطقه رئیس گردانهای راس لانوف به انقلابیون پیوسته است. شهر البریقه نیز به وسیله هواپیماهای قذافی بمباران می شود.

منابع خبری افزودند که در طرابلس صدای شلیک گلوله به گوش می رسد و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی برای سرکوب قیام از طریق خودروهای نظامی به این شهر وارد می شود. منطقه الخضراء طرابلس شاهد درگیری مزدوران و انقلابیون است.

از سوی دیگر "عبدالرحمن الشلقم" نماینده لیبی در سازمان ملل متحد که به تازگی به صفوف انقلابیون پیوسته است گفت: معمر قذافی دو راه بیشتر ندارد یا مانند بن علی از قدرت کناره گیری کند یا همانند مبارک قدرت را تحویل دهد.

"عبدالمجید الشیخ" یکی انقلابیون شمار قربانیان حملات ددمنشانه گردانهای قذافی در الزاویه را 50 کشته و دهها زخمی اعلام کرد.بیشتر قربانیان ازغیر نظامیان هستند.

منابع خبری همچنین از حرکت انقلابیون به سوی راس لانوف برای کمک به انقلابیون این شهر خبر دادند.