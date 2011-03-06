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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۲

اعزام 2 هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل به ساحل عاج

اعزام 2 هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل به ساحل عاج

در پی خشونتهای به وجود آمده در ساحل عاج، سازمان ملل متحد دو هزار نیروی حافظ صلح دیگر به این کشور اعزام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان پایان خشونتها در ساحل عاج شد. این سازمان اعلام کرد به این منظور 2 هزار نیروی حافظ صلح دیگر به این کشور اعزام می کند.

"چوئی یونگ جین" نماینده سازمان ملل متحد در شهر ابیجان با بیان این مطلب گفت : چیزی که ما به دنبال آن هستیم، ممانعت از بروز خشونت است که از 19 فوریه تا کنون شدت یافته است.
 
در حال حاضر حدود 8 هزار نظامی کلاه آبی سازمان ملل متحد مسئولیت برقراری صلح در ساحل عاج و حفاظت از "الحسن واتارا" نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور را عهده دارند.
 
روز پنجشنبه نظامیان "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج اقدام به تیراندازی به سوی معترضان زن کردند که این اقدام اعتراض مجامع بین المللی را به دنبال داشت.
 
گفتنی است از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 نوامبر سال گذشته تا کنون 365 نفر در خشونتها کشته شده اند.
کد مطلب 1266654

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