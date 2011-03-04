تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به جام جهانی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان پس از شکست مقابل عمان در دیدار نیمه نهایی مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی، عصر امروز جمعه در دیدار رده بندی این رقابت‌ها به مصاف امارات رفت.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در دیدار رده بندی مقابل امارات با نتیجه 6 بر 2 به پیروزی رسید و ضمن دستیابی به عنوان سومی آسیا به جام جهانی 2011 ایتالیا صعود کرد.

گل‌های تیم ایران در این بازی توسط مسلم مسیگر و فاروق درا (2 گل)، محمد احمدزاده و مهدی حسنی به ثمر رسید. سهیمه آسیا در جام جهانی فوتبال ساحلی سه تیم است که علاوه بر تیم ایران، تیم‌های ژاپن و عمان نیز موفق به کسب این سهمیه شدند.