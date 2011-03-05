داربی با طعم خاک / فولاد بهترین خط حمله لیگ شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، تیم های صنعت نفت و فولاد روز جمعه در حالی از سری رقابتهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به مصاف هم رفتند که تا ساعت 14 روز گذشته برگزاری این بازی به علت گرد و غبار شدید در هوای اهواز در هاله ای از ابهام قرار داشت.

با این وجود این بازی با تشخیص مسئولان برگزار کننده، برگزار شد ولی هواداران اندکی از آن استقبال کردند چرا که حتی نفس کشیدن در این بازی هم به سختی صورت می گرفت اما با این وجود تیم میزبان موفق شد در یک بازی پرگل 4 بر یک هم استانی خود را با شکست راهی شهر آبادان کند.



با وجود اینکه انتظارمی رفت در این بازی به علت حضور هواداران نفت در ورزشگاه تختی اهواز درگیری هایی بین هواداران صورت گیرد ولی تا پایان بازی حاشیه خاصی از سوی تماشاگران دو تیم دیده نشد وبازی روی سکوها با کمال آرامش برگزار شد.



فولاد خوزستان با چهار گلی که دراین بازی به ثمر رساند آمار گل های زده خود در لیگ برتر را به 44 گل رساند و هم اکنون عنوان بهترین خط حمله لیگ برتر را یدک می کشد با این وجود صنعت نفت آبادان که در اوائل فصل حتی در رده دوم هم قرار گرفته بود سقوط خیره کننده ای در جدول رده بندی آغاز کرده و با تداوم این روند بی شک از نامزدهای جدی سقوط به حساب خواهد آمد.



سعید مظفری‌زاده داور این دیدار درحالی به علامت پنالتی به سود صنعت نفت درسوت خود دمید که دروازه بان و کثر اعضای تیم فولاد اعتقاد داشتند در این صحنه میثاق معمارزاده مرتکب خطای پنالتی نشد ولی با کسب پیروزی پرگل فولاد در این بازی خطر اعتراضات شدید به داور از بیخ گوش مظفری زاده گذشت.



مسئولان صنعت نفت با برکناری آلفردو کاسمیرو برای بار دوم سکان هدایت تیم خود را به صورت موقت به احمد پارو سر پرست تیم خود سپردند در حالیکه اگر آنها قصد دارند از این وضعیت رها شوند باید به زودی وضعیت سرمربیگری تیم خود را مشخص کنند.



گل های فولاد را رضا نوروزی(31 و 80)، آرش افشین (75) و رینالدو (86) و تک گل نفت را علی ممبینی (40 پنالتی) وارد دروازه حریفان کردند.