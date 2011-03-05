محرومیت زدایی دلیل ورود سپاه به عرصه خدمت رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار علی اکبر پورجمشیدیان عصر جمعه در ششمین همایش بهداشت و فرماندهان منطقه ای شمالغرب با اشاره به عرصه های خدمت رسانی سپاه و بسیج در جهت رشد و تعالی جامعه خاطرنشان کرد: دلیل ورود ما به این عرصه ها ارائه الگوی مناسب تلاش و خدمت برای مردم و سازمانها بوده و این سلاحی است که با آن بهتر می توان دل مردم را به اسلام و انقلاب راضی و علاقمند نگه داشت.

فرمانده سپاه عاشورا در ادامه تصریح کرد: حضور در عرصه های تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، سازندگی، ایجاد ابنبه، محرومیت زدایی و غیره اگر خارج از مسیری باشد که سپاه در نظر گرفته است متضرر شده و به خطا رفته است.

سردار پورجمشیدیان، بهداشت را از زاویه های مختلف آن در آمادگی رزم ضروری دانسته و افزود: مباحث رفاه و روحیه نیروها بر بهداشت روان تأثیر مستقیم دارد و امروزه باید در جایگاه جنگ نرم و جنگ سخت پشتوانه محکمی را از لحاظ روحی و رفاهی رزمنده به وجود آوریم تا در حصول نتیجه بتوانیم مؤلفه های پیروزی را بالا ببریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود شهید مهدی باکری را از فرماندهانی خواند که ایجاد پست امداد در بهترین نقطه از لحاظ نزدیکی به خط مقدم و دوری از آتش دشمن در اولویت برنامه هایش بود تا میزان تلفات و درصد آن در عرصه رزم کاهش یابد.

فرمانده سپاه عاشورا به آموزش امدادگری، خود امدادی و دگر امدادی و کمک های اولیه تأکید کرد و آن را از پارامترهای تقویت روحیه و تحلیل خسارت عنوان کرد.

همچنین مسئول بهداری شمالغرب سپاه در ادامه این همایش به جایگاه بهداشت روان در یگان ها اشاره کرد و افزود: ایجاد سازکارهای بهداشت روان و ساخت مراکز بهداشتی و آموزشهای بهداشتی و درمانی در پیشبرد اهداف یگان و نیروی انسانی می تواند نقش مهم و بسزایی داشته باشد.

سردار رازقی فام به تبیین سرفصلهای باورهای دینی و بهداشت، بهداشت فردی و عمومی، مدیریت منابع بهداشت، تغذیه و سلامت، مهندسی و عمران و بهداشت پرداخت.

در ادامه این همایش اشکان چمنیان مسئول بهداری سپاه اردبیل، سلطانی زاده از اساتید بهداری سپاه به تشریح مقالاتی در باب تلفات رزمی و روانی، بهداشت روانی فرماندهان و نیروها، و اهمیت استفاده از مواد پروتئینی در طب رزم پرداختند.

این همایش یک روزه با بازدید از قسمتهای مختلف و خدمات بیمارستان شهید محلاتی به پایان رسید.