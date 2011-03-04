استقبال قذافی از پیشنهاد چاوز/ "اینترپل" حکم بازداشت دیکتاتور را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که جامعه جهانی از وقوع جنگ داخلی در لیبی اظهار نگرانی می کند، معمر قذافی دیکتاتور این کشور موافقت خود را با پیشنهاد میانجیگری "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا جهت پایان دادن به درگیریها استقبال کرد.

این در حالی است که مقامهای کشورهای غربی، مخالفان دولت قذافی و حتی "سیف الاسلام" پسر وی مخالف چنین میانجیگری هستند. امروز در درگیریهای نظامی در بخشهای مختلف لیبی نیروهای قذافی از سلاحهای سنگین و توپخانه علیه مردم استفاده کردند. همچنین یک انبار مهمات در شهر اجدابیا توسط جنگنده های این رژیم مورد حمله قرار گرفت.

در همین رابطه شبکه الجزیره قطر از قول "پی. جی. کرولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: برای گفتن اینکه قذافی چه کاری باید برای تامین منافع مردم کشورش انجام دهد نیاز به تشکیل کمیسیون بین المللی ندارد.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه ضمن مخالفت با چنین پیشنهادی اعلام کرد هر گونه اقدامی که به قذافی کمک کند تا قدرت خود را حفظ کند، از سوی غرب رد می شود.

در اظهاراتی دیگر نیز سیف الاسلام قذافی پسر دیکتاتور لیبی ضمن قدردانی از تلاش ونزوئلا برای کمک به این کشور گفت: ما کشوری در شمال آفریقا هستیم و ونزوئلا در آمریکای لاتین، ما می توانیم مشکلمان را خودمان حل کنیم و نیازی به دخالت خارجی نداریم.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که خطوط مرزی لیبی برای جلوگیری از خروج آوارگان جنگی تحت کنترل مزدوران معمر قذافی قرار گرفته است.

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب از نظارت نیروهای به شدت مسلح قذافی بر مرزهای لیبی خبر داد که کمک رسانی به آوارگان را مختل کرده است.

این در حالی است که روزانه دست کم 10 هزار نفر از مناطق جنگ زده لیبی از مرزهای کشور خارج و راهی تونس می شوند، با این حال نظامیان قذافی مانع خروج شمار زیادی از پناه جویان در بخشهای دیگر می شوند.

خبر دیگر اینکه پلیس بین الملل (اینترپل) حکم بازداشت قذافی و 15 نفر از نزدیکانش را صادر کرده است. بر این اساس تمام کشورها موظف هستند به محض مشاهده این افراد در خاک خود آنان را بازداشت کرده و برای محاکمه تحویل دستگاه قضایی بین المللی دهند.