فروش احکام برای هیئت های رزمی درآمدزایی ندارد

رضا شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: طبق ابلاغی که از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی به دست ما رسیده، هیئت های رزمی استانها باید مبلغ خاصی را برای فروش احکام از رزمی کاران بگیرد که سهم چندانی در این زمینه نیست.



وی تصریح کرد: به طور مثال وقتی قرار است ورزشکاری کمربند زرد بگیرد، سهم هیئت استانی از فروش این حکم فقط 500 تومان است که همین مبلغ برای کمربندهای بالاتر 500 تومان 500 تومان بالا می رود که مبلغ ناچیزی است.



بودجه مناسبی در اختیار هیئت ورزشهای رزمی قرار نمی گیرد



رئیس هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی در خصوص میزان بودجه این هیئت نیز گفت: در حالیکه طی سال 89 توانسته ایم چندین سبک مهم از 33 سبک تحت پوشش را فعال کنیم اما هنوز بودجه مناسبی در اختیار ما گذاشته نشده است.



شکری تأکید کرد: این در حالی است که درآمد هیئت از محل فروش احکام در سال به 200 هزار تومان هم نمی رسد و در صورتیکه بتوانیم همه سبک ها را در این زمینه فعال کنیم نهایتا شاید این مبلغ به دو میلیون تومان برسد.



وی با بیان اینکه سبک های رزمی فعال در خراسان رضوی مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: در طی این مدت سبک کشتی با کمربند را فعال کردیم که این سبک ریشه در قزاقستان دارد اما ورزشکاران ما نشان داده اند که خیلی بهتر از آنها می توانند کار کنند.



شکری ادامه داد: همچنین دو سبک جوجیتسو و کوبودو را هم داشتیم که در این زمینه به موفقیت هایی در سطح مسابقات کشوری دست پیدا کرده ایم.

همایش ورزشهای رزمی در مشهد با استقبال خوبی مواجه شد



عضو شورای سیاستگذاری فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن اشاره به همایش ورزشهای رزمی که اواخر مهرماه سال جاری در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری این همایش همواره دغدغه عدم حضور علاقمندان را داشتم که خوشبختانه استقبال فراوانی از سوی مردم و خانواده رزمی کاران صورت گرفت.



وی ادامه داد: در این همایش امیر احمدی نژاد برادر رئیس جمهور که عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزشهای رزمی است هم حضور داشت و خدا را شکر می کنم که توانستیم در این زمینه موفق باشیم.



رئیس هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی اظهار داشت: با این حال به اعتقاد من ورزشهای رزمی نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان است و امیدوارم در آینده بتوانیم تمامی سبک های رزمی را در خراسان رضوی فعال کنیم چرا که به اعتقاد من این استان در زمینه ورزشهای رزمی ظرفیت و البته آینده خوبی دارد.