بايدبه تصميمات فدراسيون فوتبال احترام گذاشت

جليل سازگار نژاد عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال در گفتگو با "مهر" گفت: در مجمع سال قبل قرار بر اين شد كه در فصل 84-83 تعداد تيمهاي ليگ به 16 تيم افزايش يابد و اين قولي بود كه تمام اعضاء مجمع دادند و نبايد آن را زير پا گذاشت.

وي افزود: نمايندگان مجلس هم از سر خيرخواهي نامه اي تهيه كردند تا به افكار عمومي حوزه انتخابيه شان پاسخي داده باشند. ضمن اينكه آنها اطلاع كاملي از قوانين و مقررات حاكم بر ليگ حرفه ايي ما نداشتند. من فكر مي كنم بايد همه به مقررات و قانون احترام بگذارند و تصميمات مقطعي نگيرند. زيرا برنامه هاي فدراسيون فوتبال با همفكري و صرف دقت زيادي تهيه شده و بايد اجازه داد تا آنها انجام شود.

سازگار نژاد گفت: تيمهاي ملوان و صنعت نفت از تيمهاي ريشه دار فوتبال ما هستند، اما حضور آنها بايد از راه قانوني صورت گيرد، يعني در مسابقه هاي مربوطه شركت كنند، وقتي جواز حضور دريافت كردند، آنوقت مي توانند در ليگ برتر به ميدان بيايند.

به هر حال همه بايد به قوانين احترام بگذارند و اجازه دهند "قانون محوري" و "برنامه محوري" در راس تمام كارهايمان قرار گيرند، آنوقت نتايج مثبت آن را شاهد خواهيم بود.