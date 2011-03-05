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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۷

لیب پس از پیروزی شهرداری:

امتیازات از دست رفته را باید جبران کنیم/ من در تیم حرف آخر را می زنم

امتیازات از دست رفته را باید جبران کنیم/ من در تیم حرف آخر را می زنم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس گفت: تیم ما راه زیادی تا پایان فصل دارد و باید برای رسیدن به صدر جدول امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کارلوس فابیان لیب عصر جمعه پس از پیروزی 3 بر صفر تیمش مقابل ماشین سازی تبریز در هفته نوزدهم لیگ یک در ورزشگاه تختی بندرعباس در جمع خبرنگاران، بیان داشت: این پیروزی پر گل حاصل زحمات همه بازیکنان و تماشاگرانی بود که امروز به خوبی تیم را تشویق کردند.

وی افزود: تیم ماشین سازی تیم قدرتمندی است و در ضد حمله خیلی خوب کار می کند و ما توانستیم با کنترل کردن میانه میدان از ضد حملات این تیم جلوگیری کنیم.

سرمربی تیم شهرداری بندرعباس در خصوص صعود چند پله ایی این تیم در جدول گفت: تیم ما راه زیادی تا پایان فصل دارد و باید بتوانیم امتیازات از دست رفته را در بازیهای آینده جبران کنیم.

لیب ادامه داد: برای رسیدن به صدر جدول باید بتوانیم در خانه حریفان هم امتیاز بگیریم تا در پایان فصل بتوانیم یکی از رتبه های اول یا دوم را به دست آوریم.

وی با اشاره به حضور مسعود اقبالی در کادر فنی شهرداری، اظهار داشت: من ذهن بسته ای ندارم و با همه همکارانم در خصوص بازی مشورت می کنم و آقای اقبالی هم به عنوان یک استاد فوتبال مشاوره های خوبی به من می دهد.

سرمربی تیم شهرداری بندرعباس عنوان کرد: در نهایت من ترکیب تیم را مشخص می کنم چون مسئولیت بردها و شکستهای تیم با من است و به همین دلیل حرف آخر را من در تیم می زنم.

کد مطلب 1266707

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