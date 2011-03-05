محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر با اشاره متنوع سازی ابزارهای مالی و اعتباری برای اجرا و توسعه طرحهای مختلف بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در سال 1390، گفت: یکی از راهکارهای تامین مالی پروژه های نفتی در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی است.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با تاکید بر اینکه انتشار اوراق مشارکت در لایحه پیشنهادی بودجه وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، تصریح کرد: برای سال آینده انتشار اوراق برای چهار شرکت ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی پیش بینی شده است.

به گفته دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت، سال آینده علاوه بر اوراق مشارکت، برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت انتشار اوراق صکوک اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون با توافق وزارت نفت و بانک مرکزی ساز و کار انتشار اوراق صکوک اسلامی مشخص شده است، اظهار داشت: این اوراق به صورت ارزی بوده و علاوه بر سرمایه گذاران داخلی امکان خرید آن توسط کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه هم فراهم شده است.

تشریح ویژگی های انتشار اوراق صکوک اسلامی

به گزارش مهر، این مقام مسئول با یادآوری اینکه سودآوری و جذابیت انتشار این اوراق برای خریداران خارجی و داخلی بیش از اوراق مشارکت ارزی خواهد بود، تاکید کرد: پیش از انتشار این اوراق اسلامی میزان سود آن به طور رسمی توسط بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام خواهد شد.

خجسته مهر همچنین در خصوص ویژگی های انتشار اوراق صکوک اسلامی توضیح داد: هدف از انتشار این اوراق مشارکت بیشتر مردم در طرحهای صنعت نفت کشور است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هدف از انتشار اوراق صکوک اسلامی پیش فروش درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور است، اظهارداشت: در بودجه سال 1390 قیمت نفت خام 80 دلار به ازای هر بشکه گنجانده شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود در اوراق صکوک اسلامی هم پایه قیمت نفت 80 دلار در نظر گرفته شود، اعلام کرد: با افزایش بهای نفت خام به بیش از 80 دلار میزان سودآوری این اوراق هم به همان نسبت افزایش می یابد.

دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با بیان اینکه به عبارت دیگر همزمان با افزایش بهای نفت خام صادراتی ایران میزان سوددهی این اوراق هم افزایش می یابد، یادآور شد: مردم با خرید این اوراق اسلامی در سود تولید و صادرات نفت کشور به طور مستقیم سهمی خواهند شد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: باید ساز و کار نهایی انتشار این اوراق اسلامی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه پتروشیمی

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت یکی دیگر از راهکارهای تامین منابع مالی طرحهای صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: قرار است این منابع مالی و اعتباری در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت پتروشیمی قرار گیرد.

خجسته مهر با تاکید بر اینکه این منابع مالی فقط برای طرحهایی که بخش خصوصی سرمایه گذار بوده مورد استفاده قرار می گیرد، تاکید کرد: بر این اساس مبالغ مشخصی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان از منابع داخلی شرکت ملی نفت، بیع متقابل، فاینانسهای داخلی و خارجی به عنوان سایر راهکارهای تامین منابع طرحهای صنعت نفت در سال اول برنامه پنجم توسعه یاد کرد و گفت: پیش بینی می شود با اتخاذ این تدابیر مشکلی در تامین منابع مالی طرحهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد نشود.

به گزارش مهر، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت اخیرا با بیان اینکه در برنامه پنجم برای ساخت و توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز باید 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، گفته است: برای توسعه صنایع پتروشیمی، ساخت و توسعه پالایشگاه جدید نفت، توسعه و ساخت شبکه گاز و نفت، پالایشگاههای گاز و تاسیسات تقویت فشار گاز هر یک به تنهایی باید 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.

وی مجموع سرمایه گذاری موردنیاز برای اجرای طرحهای مختلف صنعت نفت در برنامه پنجم را 210 میلیارد دلار اعلام کرده و اظهار داشته است: در حال حاضر مجموعه وزارت نفت از ابزارها و شیوه های متنوع و متفاوتی برای تامین مالی طرحهای مختلف صنعت نفت و گاز استفاده می کند.